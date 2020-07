L’ischitano Salvatore Pisani eletto Presidente della sezione turismo e servizi di Confindustria Venezia

Salvatore Pisani raccoglie il testimone di François Droulers, eletto Vicepresidente. Posizionamento,alleanza con l’offerta culturale, sostenibilità sono le parole d’ordine del suo mandato.Venezia, 2 luglio 2020 – Salvatore Pisani (Starhotels Spa) è il nuovo Presidente della Sezione turismo e servizi di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Eletto dall’Assemblea di Sezione riunitasi nella sede dell’Associazione, a Marghera, succede a François Droulers, eletto Vicepresidente.

Posizionamento, alleanza con l’offerta culturale e sostenibilità sono le parole d’ordine del suo mandato. Venezia, così come tutta l’area metropolitana di Venezia e Rovigo, uscirà profondamente trasformata dall’impatto di Covid-19. La pandemia, secondo il Presidente neoeletto, sarà l’occasione per riallineare e ripensare la destinazione turistica, guardando a nuovi trend e categorie di consumatori.

Salvatore Pisani avrà il supporto del Vicepresidente François Droulers (D Hotels Srl – Double Tree by Hilton Venice North) e dei componenti del Consiglio di Sezione. I nuovi rappresentanti, in carica nel biennio 2020-2022 con possibilità di conferma per i due anni successivi, avranno il compito di rafforzare lo spirito di solidarietà delle imprese appartenenti al medesimo settore produttivo. Esprimeranno, inoltre, le esigenze di quest’ultime negli organi statutari dell’Associazione, nelle istanze locali e nazionali del Sistema confederale.

Salvatore Pisani, Direttore Generale dal 2011 del boutique hotel di lusso Splendid Venice, ha dedicato la carriera al settore dell’ospitalità. Originario dell’isola di Ischia, ha maturato la propria esperienza in Europa. Prima di accettare il ruolo di Direttore Generale presso lo Splendid Venice Hotel ha infatti ricoperto posizioni in prestigiose strutture ricettive italiane ed estere: The Westin Excelsior a Venezia, Hotel Villa Cipriani ad Asolo, Hotel Danieli a Venezia, The West Excelsior a Firenze, Sheraton Park Tower Hotel a Londra, Prince de Galles a Parigi e Hotel Bayerischer Hof a Monaco. Ha inoltre conseguito il General Manager Program (GMP) alla Cornell University, ottenendo il Faculty Choice Award.

“Desidero ringraziare François Droulers e la sua squadra per il preziosissimo lavoro svolto in questi anni e tutti gli associati per la fiducia accordata – afferma Salvatore Pisani –. Siamo consapevoli di vivere in un territorio bellissimo. Insieme al team, faremo il possibile non solo per rilanciare il turismo di qualità, ma anche per allungare la durata del soggiorno degli ospiti in tutta l’Area Metropolitana di Venezia e Rovigo. Lavoreremo in modo assiduo con le Istituzioni e con tutte le Associazioni per ospitare grandi eventi, con particolare attenzione a cultura, moda, arte, spettacolo ed enogastronomia. Rimarremo fedeli ai nostri valori e ritorneremo più forti di prima”. “A Salvatore Pisani rivolgo le mie congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro – dichiara Vincenzo Marinese –. Venezia, nei secoli, ha dimostrato una straordinaria resilienza. È rinata mille volte, sapendosi rigenerare ad ogni difficoltà attraversata ed è strettamente connessa al resto del Veneto. Questo le consentirà di guardare con fiducia a nuovi orizzonti, scegliendo come driver di sviluppo la sostenibilità, la mobilità alternativa, il digitale”.

A seguire i componenti della Sezione industrie del turismo e dei servizi di Confindustria Venezia

Area Metropolitana di Venezia e Rovigo:

Presidente

Salvatore Pisani (General Manager Starhotels Spa)

Vicepresidente

François Droulers (Presidente D Hotels Srl – Double Tree by Hilton Venice North)

Consiglieri di sezione

Alexia Boro (Director of Communications and External Affairs di Solomon R.Guggenheim Foundation)

Antonello De Medici (Direttore Generale di GHMS Venezia Spa – Hilton Molino Stucky)

Roberto De Zorzi (Direttore Generale di IVH Srl)

Gianrico Esposito (General Manager di Danieli Management Srl e di CFH Milan Holdco Srl)

Mauro Rosatti (General Manager di Albarella Srl)

Micaela Salmasi (Vice Presidente e Legale Rappresentante di Rivamare Srl)

Massimiliano Schiavon (Amministratore Delegato di SGA Byron Srl – Hotel Byron Bellavista)

Angelo Macola (Amministratore Delegato Siset Spa, Residence Srl)