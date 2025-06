L’Ischia Under 16 vola in semifinale! Dopo l’Aprino, domenica c’è il Monteruscello

ISCHIA CALCIO – ARPINO SOCCER 1-0

QUARTI DI FINALE

Grazie ad un gol del bomber Raia in avvio di ripresa, l’Ischia Calcio al “Rispoli” vince la gara secca dei Quarti e accede in Semifinale. Domenica prossima, in campo neutro, i giovani gialloblù affronteranno il Monteruscello che in mattinata ha eliminato il Progetto Giovani, arresosi dopo i tiri di rigore.

Pronti-via e Ischia subito in avanti. Al 13′ Raia in mischia, da due passi, non trova lo specchio della porta. 3′ dopo Galluccio dalla sinistra chiama il portiere alla respinta proprio all’incrocio dei pali. Al 26′ brivido in area isolana, con l’Arpino che non sfrutta una buona palla-gol. Doppia, grande occasione al 36′: prima Galluccio (ottima respinta del portiere) e poi Raia (pallone alto d’un soffio) non riescono a sbloccare il risultato.

Dopo un lungo intervallo, si riparte con i padroni di casa decisi a passare in vantaggio. Corre il 6′: calcio di punizione lungo di Pisano, un difensore salta, Raia sbuca alle sue spalle, è ben appostato e di destro batte il portiere. All’11’ diagonale in corsa di Galluccio e sfera che sfiora il montante. Dopo una fase equilibrata e un altro cooling break per il gran caldo, al 29′ Rosario approfitta di una errata uscita del portiere ma a porta vuota manda il pallone incredibilmente alto. Al 40′ Galluccio si gira in area ma il portiere è attento.

Nel 2′ di recupero, calcio piazzato da fuori area per l’Arpino e grande respinta all’incrocio di Senese che salva il risultato. Al 49′ Galluccio ci riprova con un forte destro dal limite: l’estremo difensore si tuffa e respinge in angolo. Dopo ben 15′ di recupero e zero rischi, i gialloblù possono alzare le braccia al cielo e festeggiare l’ingresso in semifinale. Domenica c’è il Monteruscello, una delle favorite al successo finale.

ISCHIA CALCIO: Senese, Rossetti, Mancusi, Di Meglio E., Granato, Palomba, Colella G., Rosario (37′ st De Siano), Raia, Pisano, Galluccio. (In panchina Colella M., Esposito S., Trani). All. De Siano.