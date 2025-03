L’Ischia si ricarica e pensa alla Fidelis Andria, Foglia Manzillo punta sui rientri di Talamo e dei centrocampisti

L’Ischia Calcio ricarica le energie nervose e prosegue il lavoro in vista del prossimo impegno stagionale. La sosta arriva al momento giusto: Antonio Foglia Manzillo potrà recuperare gli infortunati e consolidare ulteriormente la sua idea tattica. Dopo la vittoria sul Francavilla, ottenuta con grande solidità, anche nella trasferta di Nardò la squadra ha dimostrato compattezza e attenzione nelle transizioni di gioco.

È mancata la stoccata decisiva, quella che avrebbe permesso di conquistare l’intera posta in palio, ma i gialloblù sono tornati sull’isola con un punto prezioso. “Quando non si vince, l’importante è non perdere”, recita un vecchio dogma del calcio. In Puglia è arrivato il secondo risultato utile consecutivo, il quinto nelle ultime sei partite: solo la sconfitta di Nocera, maturata su calcio di rigore nei minuti finali, ha interrotto momentaneamente la corsa salvezza della squadra. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo appuntamento, in programma domenica 23 marzo.

Il campionato di Serie D si ferma per lasciare spazio alla Rappresentativa guidata da mister Giannichedda, impegnata nella Viareggio Cup. Si tornerà in campo tra poco più di una settimana, quando l’Ischia affronterà la Fidelis Andria al Mazzella. A Fondobosso arriverà la quarta forza del campionato, reduce da due sconfitte e da un solo punto conquistato nelle ultime tre gare. I federiciani vogliono riscattare il ko contro il Francavilla e restare agganciati al treno dell’alta classifica. I gialloblù, dal canto loro, hanno bisogno di punti per consolidare la posizione nella parte sinistra della graduatoria e tenere a distanza le inseguitrici. Il margine sulla zona playout è di appena quattro lunghezze, ma il destino della sestultima dipenderà anche dalla posizione della terzultima. Con sette partite ancora da disputare, l’obiettivo del club isolano è garantirsi la salvezza con anticipo, per affrontare il finale di stagione con maggiore serenità.

Quella attuale è la seconda e ultima sosta del campionato, dopo quella di fine dicembre per le festività natalizie. L’Ischia sfrutta questa pausa per ricaricare le batterie e prepararsi al rush finale. Foglia Manzillo lavora su un doppio binario: recuperare gli assenti e perfezionare gli equilibri tattici. La squadra ha trovato solidità con la difesa a tre, ormai diventata un punto di forza, ma c’è ancora margine di miglioramento nella fluidità tra i reparti e nella fase realizzativa (un solo gol segnato nelle ultime tre gare). Il recupero degli infortunati sarà un elemento chiave per affrontare al meglio il finale di stagione. Lo staff medico punta a rimettere in sesto Talamo: l’attaccante, fermo ai box per problemi muscolari, potrebbe rientrare proprio contro la Fidelis Andria. L’ex Gladiator ha scelto di non rischiare a Nardò, ma il suo ritorno potrebbe rivelarsi determinante.

L’assenza di Talamo ha costretto il tecnico a ridisegnare l’assetto offensivo, inserendo un centrocampista (Trofa) alle spalle della punta e avanzando una mezzala (D’Anna) sulla trequarti, dando vita a un 3-4-2-1 che ha fornito segnali positivi. Tuttavia, le scelte sono state dettate dall’emergenza, con lo staff costretto a rinunciare a Bisogno e Padulano, due elementi in grado di creare problemi tra le linee alle difese avversarie. Foglia Manzillo spera di recuperarli, ma tiene d’occhio anche Tuninetti, Patalano e Arcamone per ampliare le soluzioni in mediana.

Il lavoro nel quartier generale isolano prosegue con un obiettivo chiaro: la sfida contro la Fidelis Andria rappresenta un’occasione importante per avvicinarsi alla quota salvezza. Servono ancora cinque punti per mettere in cassaforte la permanenza in Serie D. L’Ischia è pronta a giocarsi le sue carte per raggiungere il traguardo il prima possibile.