L’Ischia si ferma al San Francesco, la Nocerina vince con un rigore (discutibile) di Felleca

NOCERINA-ISCHIA 1-0

Serie D | Girone H | 25a Giornata

Una decisione troppo leggera per una punizione molto pesante. L’Ischia Calcio fa una prova gagliarda e di personalità nel primo tempo, ma nella ripresa si abbassa troppo e subisce la beffa finale nel derby. La Nocerina dell’ex Salvatore Campilongo, dopo numerosi attacchi, riesce a sbloccarla: a decidere la partita è un calcio di rigore, che lascia più di qualche dubbio, trasformato da Felleca negli ultimi minuti. Dopo tre risultati utili consecutivi si ferma la striscia positiva dei gialloblù, per mister Antonio Foglia Manzillo arriva la prima sconfitta alla guida della compagine isolana.

C’è una sola novità di formazione per il tecnico rispetto alle ultime uscite: Chiariello sostituisce Pastore e completa la linea a tre davanti a Rizzuto, gli altri due interpreti sono Errico e Giuseppe Mattera. Sulle corsie ci sono Giovanni Mattera e Onda, il primo a destra e il secondo a sinistra. Vrdoljak va in cabina di regia con D’Anna e Giacomarro ai suoi lati, in attacco confermata la coppia Talamo-Piszczek. I padroni di casa provano subito a mettere in discesa il match e l’occasione in apertura è firmata Addessi.

Il numero 11 si incarica della battuta di un calcio di punizione da posizione defilata e va direttamente in porta, la sfera tocca la parte esterna dell’incrocio dei pali e si spegne sul fondo. I molossi si rivedono in zona offensiva anche con Bottalico che raccoglie una respinta corta di Giuseppe Mattera e conclude, il mancino sfila poco distante dalla porta.

All’11’ destro di Vono che si perde lontano dal bersaglio. Passano tre minuti e il portiere gialloblù sale in cattedra con una grande parata su Marquez. Piszczek perde palla a metà campo e si scatena il contropiede locale con Addessi che innesca il compagno, il suo tocco da due passi viene respinto in corner da Rizzuto. La Nocerina insiste e si rende pericolosa con altre due situazioni, con Gerbaudo al 16’ e con Troest al 18’. Sul ribaltamento di fronte i gialloblù sfiorano il clamoroso vantaggio. D’Anna si incunea nella mediana molossa e serve in profondità Piszczek che a tu per tu col connazionale Wodzicki colpisce la palla debolmente favorendo il disimpegno del portiere. Al 25’ i rossoneri si affacciano dalle parti di Rizzuto con un tentativo di Bottalico che riceve e ci prova dai venticinque metri, l’estremo difensore fa buona guardia. Il classe 2004 deve intervenire anche sul traversone di Barone, deviato da Errico. Al 35’ batti e ribatti al limite, la sfera arriva a Talamo che di prima intenzione cerca la conclusione che finisce sul fondo. Stessa sorte per la giocata di Piszczek al 42’. Il primo tempo va in archivio con un’incornata imprecisa di Talamo e con un colpo di testa di Gerbaudo disinnescato da Rizzuto. Nella ripresa, dopo una prima fase confusa, i padroni di casa spingono e sfiorano più volte il vantaggio.

Il forcing della Nocerina riprende con Addessi che scappa a sinistra e mette in mezzo, Chiariello rinvia su Giovanni Mattera e Rizzuto blocca. L’Ischia cerca di ribaltare la manovra rapidamente e al 57’ Talamo suggerisce per Piszczek che manca l’appuntamento con il pallone. Al 58’ Addessi mette alla prova i riflessi di Rizzuto con due conclusioni ravvicinate, il portiere gialloblù si salva con due interventi prodigiosi. L’azione si conclude con Marquez che deposita la palla in rete, ma a gioco fermo. Al 62’ Faiello sguscia a destra e pennella verso il secondo palo, Felleca calcia al volo e spedisce fuori. Nella parte centrale del secondo tempo l’ex Cavese va via a Giovanni Mattera e trova sul secondo palo Faiello, il rasoterra è debole e trova la risposta di Rizzuto.

Per i rossoneri c’è da registrare altresì la giocata di Favetta che svetta sul cross di Padalino e manda alto. Al 77’ Wodzicki sbaglia un controllo lontano dalla sua area di rigore, D’Anna non riesce ad approfittare dell’errore dell’estremo difensore locale. A dieci minuti dal novantesimo, contatto minimo tra Giovanni Mattera e Felleca che cade in area: il direttore di gara indica il dischetto tra le proteste isolane. Sul dischetto si presenta proprio Felleca che regala il vantaggio alla Nocerina con una conclusione che spiazza Rizzuto. I molossi gestiscono il vantaggio e non concedono opportunità all’Ischia, il derby al San Francesco termina senza altri sussulti e con il punteggio di 1-0.

Il tabellino

Nocerina (4-3-3): Wodzicki; Padalino, Troest, Silvestri (73′ Lomasto), Barone; Gerbaudo, Bottalico, Faiello; Addessi (63′ Favetta), Marquez, Vono (59′ Felleca). A disposizione: Agostino, Tempre, Giacinti, Provenzano, Carnevale, Fraraccio. Allenatore: Campilongo

Ischia (3-5-2): Rizzuto; Errico, Giuseppe Mattera (82′ Trofa), Chiariello; Giovanni Mattera (85′ Buono), Giacomarro, Vrdoljak, D’Anna (78′ Castagna), Onda (83′ Desiato); Talamo (68′ Colella), Piszczek. A disposizione: Paduano, Patalano, Arcamone, Pastore. Allenatore: Foglia Manzillo

Arbitro: Davide Cerea della sezione di Bergamo

Assistenti: Giuseppe Dellaquila di Barletta e Andrea Colitti di Cinisello Balsamo

Marcatori: 80′ rig. Felleca (N)

Angoli 15-0

Durata: p.t. 46’, s.t. 50’

Spettatori 3000 circa di cui 130 ospiti