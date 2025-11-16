L’Ischia sfida la regina del girone: a Scafati il test più duro

Nel fortino della prima della classe. L’Ischia Calcio si prepara a una delle sfide più delicate e affascinanti della sua stagione. La formazione gialloblù, reduce da quattro risultati utili consecutivi e forte dei dieci punti raccolti nell’ultimo mese, farà visita alla capolista Scafatese, autentico rullo compressore del girone. Per gli uomini di Simone Corino — che dopo un avvio shock stanno lentamente risalendo la classifica e ritrovando certezze — si tratta di un test di maturità che arriva nel momento più opportuno: con fiducia, con ritmo e con un’identità che comincia a prendere forma.

L’ex della gara. Con la fascia di capitano Pasquale Chiariello è l’ex di Scafatese-Ischia. Difensore centrale della Scafatese delle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, con i canarini ha raggiunto le finali di Coppa Italia e Play Off da titolare inamovibile

Quello di domenica sarà anche un derby atteso per l’ambiente isolano. Considerando il solo campionato, sarà il primo incrocio stagionale con un’avversaria campana: un esame vero, da affrontare sul campo dell’unica squadra ancora imbattuta dopo undici giornate.

Finora, infatti, l’Ischia non si era ancora misurata con quella che rappresenta la favorita assoluta per la vittoria del girone. La squadra di Corino ha già affrontato formazioni competitive e ben strutturate, ma la trasferta di Scafati rappresenta un livello di difficoltà ulteriore: un palcoscenico importante, contro la compagine più continua e dominante.

L’Ischia e la cura Corino: segnali concreti di crescita

Il momento dei gialloblù è positivo e non è frutto del caso. La “cura Corino” sta iniziando a produrre effetti tangibili: squadra corta, idee chiare, spirito di sacrificio e un miglioramento evidente nella gestione dei momenti della partita. La vittoria ottenuta al “Mazzella” contro il Trastevere — fino alla scorsa settimana capolista e ancora imbattuto — ha rappresentato più di tre punti. Ha dato conferme e consapevolezza. Quel successo ha dimostrato che l’Ischia non solo sa soffrire, ma è anche in grado di colpire con lucidità. Pur con qualche fisiologico passaggio a vuoto nell’arco dei novanta minuti, Chiariello e compagni hanno dato solidità difensiva e un’identità tattica finalmente riconoscibile. Continuare su questa strada, però, è la vera sfida.

Lo ha sottolineato anche mister Corino in conferenza stampa: “Stiamo provando a costruire un percorso chiaro, un’idea di gioco precisa. Ogni partita ha le sue variabili, ma i nostri principi non cambiano: impatto forte, personalità e una gestione del pallone che può e deve crescere. La strada è quella giusta, ma i margini di miglioramento sono ancora enormi. Il rischio? Rilassarsi. Quando avevamo due punti sembrava finito tutto, ma eravamo alla sesta giornata. Ora abbiamo raddrizzato la barca, ma non abbiamo risolto nulla: siamo dove dovevamo essere, in corsa per la salvezza. Finché non ci sarà la certezza matematica, testa bassa e lavoro. Ogni domenica è una battaglia”.

L’avversario: la Scafatese, una macchina quasi perfetta

Numeri alla mano, la Scafatese è la squadra più completa e solida del girone. I canarini hanno raccolto 27 punti in 11 partite, frutto di otto vittorie e tre pareggi, e vantano sia il miglior attacco (24 gol) sia la miglior difesa (8 reti subite). Una media che parla da sola: più di 2 gol segnati a partita e meno di 1 gol incassato ogni 135 minuti circa. Il rendimento è impressionante soprattutto in trasferta, dove la squadra di Gianluca Esposito ha costruito un percorso netto: sei vittorie su sei. Al “Vitiello” la marcia è stata leggermente meno schiacciante, con due vittorie in cinque gare (contro Monterotondo e Valmontone) e tre pareggi contro avversarie solide come Nocerina, Budoni e Latte Dolce.

La Scafatese è una squadra esperta, cinica, composta da giocatori che conoscono benissimo la categoria e che hanno vinto campionati di Serie D. Una rosa lunga, un organico profondo, un obiettivo preciso: è la reale candidata alla promozione diretta. A confermarlo è anche Corino: “Troveremo una squadra esperta, piena di giocatori abituati a vincere. Hanno una rosa lunga e una panchina di livello. Noi dovremo presentarci con umiltà, sapendo che avranno più palla di noi e che dovremo saper soffrire. Basta mezzo metro di spazio e ti mettono in difficoltà. Ma abbiamo individuato zone dove possiamo colpirli. Loro dovevano stravincere il campionato, e per ora stanno rispettando le attese. Noi andremo lì con rispetto, umiltà e soprattutto preparazione”.

I precedenti: un duello che torna dopo quasi mezzo secolo

Per ritrovare una sfida di campionato tra Scafatese e Ischia bisogna tornare indietro di 47 anni, al giorno di San Giovan Giuseppe: in quell’occasione i padroni di casa si imposero per 2-1. Più recente il confronto in Coppa Italia della scorsa stagione, quando i canarini si qualificarono con un sonoro 6-0 contro un’Ischia in fase di transizione dopo le dimissioni di Buonocore.

In totale le due squadre si sono affrontate 16 volte in campionato tra il 1942 e il 1978: il bilancio parla di 3 vittorie isolane, 6 pareggi e 7 successi della Scafatese. Numeri che raccontano una sfida storica, sentita, capace di riaccendersi nonostante la lunga distanza temporale. Domenica il duello torna a vivere con entrambe le squadre in fiducia, in un clima di entusiasmo e con due piazze che non vedono l’ora di scrivere un nuovo capitolo di questa rivalità.

Le ultime di formazione

Corino dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha dato equilibrio e risultati nelle ultime settimane. L’unica novità forzata riguarda la difesa: Aijo sarà assente per squalifica e al suo posto è pronto Lonigro, favorito per affiancare Chiariello. Sulle corsie agiranno Fontanelli e Buono, mentre tra i pali verrà confermato Mariani.

In mezzo al campo Montanino è in vantaggio per la regia; ai suoi lati dovrebbero muoversi Gille e Di Lauro, ormai riferimento stabile come mezzali. In attacco spazio ancora al tridente che sta trascinando la squadra: Boiano e Kone sugli esterni, con Manfrellotti riferimento centrale. Occhio però a De Filippis, alternativa preziosa che potrebbe risultare utile a gara in corso per cambiare ritmo e profondità.