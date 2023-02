L’Ischia schiaccia l’Atletico Calcio. Simonetti apre le danze, Chiariello raddoppia e Florio chiude i conti: 3-0 gialloblù

Francesco Fiorillo | Non si fa attendere la risposta della capolista. Nessuna pressione, niente timidezza, soltanto un obiettivo: assicurarsi la posta in palio per aumentare il vantaggio. Una prova di grande maturità da parte dell’Ischia che sfrutta il passo falso del Casoria nell’anticipo e vola a +4 al termine del turno. Una partita, valida per la ventiseiesima giornata del campionato, che probabilmente vale l’esame più importante dell’anno.

Gli ingredienti per lo scherzo di Carnevale ci sono tutti: la domenica, il Mazzella e la medio-piccola giunta sull’isola per difendersi. Componenti che hanno spaventato più volte i gialloblù durante il cammino, più recentemente col Massa Lubrense. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, con lo spettro della porta maledetta, i ragazzi di Enrico Buonocore dilagano con una ripresa fatta di determinazione e concretezza.

Il tecnico sfodera il classico 4-3-3 con la cintura difensiva composta dai soliti noti, a sinistra c’è Mattera. Dal primo minuto spazio per Cibelli, schierato nel tridente offensivo con Longo e Simonetti: partita speciale per il fantasista in vetta alla classifica dei marcatori assieme a Lepre, avversario di giornata. Matute è il vertice basso della linea a tre in mediana, Trofa e Matteo Arcamone i due interni di centrocampo. Brienza out dai convocati per un problema rimediato nelle ultime sedute d’allenamento, Padin non al meglio parte dalla panchina.Il primo possesso è per i biancazzurri, approdati in trasferta con una marcia negativa dopo un periodo tutt’altro che entusiasmante. I padroni di casa ci mettono poco a riconquistare la sfera e a spaventare la retroguardia ospite con una girata di Longo, deviata in angolo da un difensore. Sugli sviluppi dell’angolo seguente, è Florio a rendersi pericoloso, poi l’arbitro interviene e ferma tutto per fuorigioco.



Al 6’ Mattera fugge sulla sinistra e mette al centro, Cibelli non trova la deviazione vincente: sul prosieguo, l’Ischia guadagna un giro dalla bandierina. Dalla battuta successiva, gli uomini di Mazziotti sono costretti ad opporsi in qualche modo. Al 12’ apertura col contagiri di Pastore per Simonetti, il numero 7 scarica per Longo, ben posizionato in area: destro di prima intenzione dell’ex Ercolanese e pallone alto rispetto allo specchio difeso da Mola. Al 14’ Mattera ottiene il possesso sulla trequarti e scarica un destro dalla distanza, la traiettoria sfila sul fondo. Al quarto d’ora di gioco, Matute inventa e innesca Simonetti sul filo del fuorigioco: il bomber gialloblù si presenta a tu per tu con Mola, ma si fa ipnotizzare. Sulla respinta, di nuovo Simonetti ci prova di testa, la palla va fuori di un soffio. Il team locale mette in seria difficoltà la compagine avversaria che rischia in più di un’occasione nella costruzione e nell’opposizione.

D’altra parte, la linea difensiva di Buonocore non soffre sulle azioni avanzate dell’Atletico Calcio e, al contrario, spiana la strada a qualche ripartenza dei compagni in zona offensiva. Al 24’ Labriola ci prova da metà campo, Gemito osserva il pallone perdersi lontano dal bersaglio. Al 32’, su angolo dalla destra, Simonetti fa volare il portiere che poco dopo viene graziato da Mattera: il laterale non riesce a coordinarsi nella maniera giusta e manca l’obiettivo. Passano due minuti e Simonetti prepara il destro dalla solita mattonella: l’ala converge verso il centro e calcia, giocata imprecisa.

Pochi altri sussulti nelle battute conclusive del primo tempo, generati dagli spioventi dalla destra: all’intervallo resiste lo 0-0, nell’incessante spinta della tifoseria. Mister Buonocore non cambia nulla, rientrano in campo gli stessi undici della frazione iniziale. Al 49’ Labriola riceve da Sannino dopo un calcio piazzato, il destro termina abbondantemente alto. Stesso esito per Mattera sul capovolgimento, non c’è l’effetto sperato nella conclusione del velocista. Al 51’ prima sostituzione per gli isolani: Patalano rileva Matteo Arcamone. Al 53’ Florio ci prova al volo da fuori area, Mola si distende e devia in corner.

Il difensore-goleador stacca sugli sviluppi dell’angolo, ma non indirizza.

Al 58’ l’episodio clou della partita, Trofa va giù dopo un contatto in area e l’arbitro non ha dubbi: fischietto alla bocca e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Simonetti che spiazza Mola e sblocca la sfida del Mazzella. Esultanza con bacio sulla maglia per Re Ciro che stacca Lepre nella graduatoria dei marcatori. Al 68’ l’autore del gol si destreggia bene in area e conclude, Mola riesce a respingere col piede. Al 70’ Kikko Arcamone prende il posto di Longo, più muscoli a centrocampo per Buonocore. Passano tre minuti e si concretizza il raddoppio: pennellata di Cibelli dalla bandierina, stacco di Chiariello e palla in rete.

Al 77’ Florio chiude la contesa e mette in ghiaccio la vittoria con un destro da fuori che si insacca all’angolino sul palo lontano. Nel finale, spazio anche per Di Costanzo, Luigi Buono e De Luise. L’ultimo sussulto della sfida è anche il primo dell’Atletico Calcio con un tentativo dal limite di Cardillo che costringe Gemito alla parata. Normale amministrazione per la capolista che attende solo il triplice fischio.

Successo netto e senza storia al Mazzella, l’Ischia domina in lungo e in largo, dilagando nel corso del secondo tempo. La classifica, dopo i risultati di giornata, recita primo posto e +4 sul Casoria. E il prossimo impegno sarà proprio al San Mauro: i gialloblù ci arrivano con un ottimo margine.