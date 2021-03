L’Ischia ritorna al “Mazzella”. «Di nuovo in rotta verso un sogno»

L’Ischia Calcio ieri pomeriggio ha ripreso la preparazione allo stadio “Mazzella”. In attesa di recuperare qualche calciatore che non è ancora al meglio, mister Monti, il vice Buonocore e il prof Di Maio hanno fatto svolgere un’intensa seduta ai gialloblù. In serata, pubblicando sui propri canali social alcune foto dell’allenamento, la società ci ha tenuto a scrivere un messaggio rivolto al gruppo: «In altri tempi, queste sarebbero state immagini normali. Di questi tempi invece sono speciali: siamo tornati ad allenarci, al Mazzella, tutti insieme. Oggi pomeriggio tanto lavoro e tanto entusiasmo: ci aspettano sfide impegnative per le quali vogliamo essere prontissimi. Grazie per non averci mai fatto mancare il vostro supporto, in questi lunghi mesi. Da oggi siamo di nuovo in rotta verso un sogno».