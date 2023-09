L’Ischia pregusta il bottino pieno, l’Ardea pareggia con Vianni. LA GARA

Francesco Fiorillo | Coraggiosa e caparbia, sfortunata e imprecisa. È un esordio convincente per l’Ischia Calcio che torna a fare punti e a raccogliere un bottino utile in un campionato di Serie D. Debutto nel Girone G dal grande spessore per la squadra di Enrico Buonocore che si presenta nella Capitale da neopromossa e crea più di un problema alla Nuova Florida Ardea di Alessandro Boccolini. Inizio timido e a tratti compassato, poi crescita esponenziale con il passare dei minuti e un pareggio, ai punti giusto, che lascia un po’ d’amaro. Rispetto alla prima ed unica uscita estiva in Coppa Italia contro la Nocerina, il tecnico gialloblù fa una sola modifica al suo undici di partenza. Nel collaudato 4-3-3 c’è Patalano dal primo minuto e non Di Meglio, una scelta che si rivela giusta sull’economia del match. Poi difesa annunciata con Ballirano a sinistra, Mattera va in distinta ma la condizione spinge lo staff a non rischiare. Binario di destra formato da Florio, capitan Trofa e Damiano, sul versante sinistro del tridente spazio a Baldassi. Talamo è la punta di riferimento.

Pronti via e subito una discesa del treno a destra, Florio macina metri e conquista il primo angolo della partita. Segnale di forza sulla corsia per il numero 2, autore di una prova importante. Al forcing iniziale segue un periodo d’esitazione, la Nuova Florida allora prova ad approfittarne. Al 5’ Vianni sbuca in piena area tra le maglie isolane e conclude verso lo specchio: Gemito è subito reattivo. Il duello si ripete tre minuti più tardi, questa volta destro violento da parte dell’attaccante e altro intervento degno di nota del portiere. Al 14’ Sbordone anticipa in area Ballirano e calcia, nuova parata di Gemito. La sfida del Mazzucchi vive di fiammate, al 19’ Costa scalda i guantoni dell’estremo difensore con un calcio di punizione.

Sul capovolgimento di fronte, Baldassi fa da sponda per Talamo, ma il centravanti sbaglia completamente la mira. Al 29’ l’Ischia sblocca la contesa. Talamo lavora un buon pallone sulla destra e serve Baldassi al limite, l’ex Monterotondo cerca la conclusione ma la difesa devia: la sfera danza in area, Patalano irrompe e con una zampata segna il primo gol in gialloblù. Gara stappata, punteggio in bilico. Clamoroso nel finale di frazione quando, su un cross dalla destra, un difensore colpisce il pallone con la mano in piena area: l’arbitro lascia proseguire e poi sventola il giallo a mister Buonocore per proteste. A pochi secondi dall’intervallo, gli isolani tremano sulla botta di Vianni che si infrange sul legno. In avvio di ripresa, Giacomarro fa partire un missile che sfiora la trasversale.

La compagine locale alza il baricentro e va a caccia del pareggio, gli ospiti cercano di far male sfruttando le ripartenze. Al 63’ Baldassi si invola e viene steso, punizione da ottima mattonella. Sul punto di battuta si presenta Talamo che impegna Giordani, abile a togliere la sfera dalla porta con la complicità del palo. A metà secondo tempo si rivede Gemito con una parata in due tempi su Barba. Poi al 69’ il pareggio dei romani. Suffer si accentra e scarica il destro, Gemito – considerate anche le pessime condizioni del terreno di gioco – non trattiene e Vianni da due passi deve solo ribadire in rete. Buonocore richiama Trofa e Damiano, in campo vanno Maiorano e Arcamone.

Tocca successivamente a Pinto e Quirino far rifiatare Talamo e Patalano. Nelle battute conclusive meglio l’Ischia che va più volte vicina al gol. All’85’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Florio non riesce a correggere in acrobazia. Al 92’ Baldassi inventa per Giacomarro, il centrocampista da posizione defilata conclude e Giordani salva il risultato. Pochi istanti dopo è Quirino, dalla distanza, a spedire sul fondo. Non c’è altro da registrare allo stadio Mazzucchi, l’Ischia conquista un buon punto alla prima uscita nel nuovo campionato di Serie D. Debutto nel Girone G che si chiude con un pareggio per la brigata di Buonocore che, da oggi, è chiamata a preparare il prossimo impegno in programma. Al Mazzella arriverà la Flaminia Civita Castellana, reduce dalla vittoria di misura sul Trastevere: decisiva al 54’ la marcatura di Sirbu, poi espulso nel finale.