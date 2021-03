L’Ischia Pallavolo ritornerà…Indomita?

Riuscirà l’Ischia Pallavolo a invertire la rotta? Le ultime due sconfitte (inframmezzate dallo stop forzato causa positività nelle fila della Sacs Team Napoli) hanno abbassato un po’ il morale degli alligatori che, se a Marigliano pagarono oltremodo le assenze dell’alzatore Galia e del libero Ferrandino, in casa sabato scorso contro l’Avellino hanno lottato con la solita intensità soltanto a fasi alterne. Alla grande prestazione degli irpini, ha fatto da contraltare la solita serie di errori nei momenti decisivi, ma di sicuro a penalizzare l’Ischia è stata anche la condizione precaria di Scialò su cui si poggia la stragrande maggioranza degli attacchi isolani. In questa seconda gara interna consecutiva (oggi alla “Scotti”, inizio alle 17.00, porte chiuse), la squadra di Fabio Di Costanzo deve tirare fuori la determinazione dei tempi migliori. La classifica è ferma da tempo, bisogna fare un passo avanti importante se si vuole ancora puntare a quel terzo posto che sulla carta non è impossibile ma che passa attraverso una continuità che finora il gruppo gialloblù non è riuscito ad avere. Attenzione tuttavia a non sottovalutare l’Indomita, fanalino di coda ma che ha tutta l’intenzione di conquistare l’agognata prima vittoria. Le cronache locali parlano di un Salerno che ha pagato l’ennesimo black out di natura mentale che, di fatto, ha dato il via libera verso la vittoria alla ben messa in campo Sacs Team Napoli. Senza storia, o quasi, i primi due parziali portati a casa dagli ospiti, abili a sfruttare alcune “amnesie” dei biancoblu con due break di 8 e 6 punti consecutivi, rispettivamente nel primo e nel secondo set. Di tutt’altra musica, invece, il terzo parziale, in cui l’Indomita reagisce riuscendo ad imbastire delle interessanti trame di gioco che impensieriscono gli avversari mancando, però, l’affondo decisivo per riequilibrare le sorti del match. Il tecnico salernitano Pasquale Vitale però non dispera: «Il risultato ci ha lasciato con l’amaro in bocca perché, a sprazzi, abbiamo mostrato un ottimo gioco al cospetto di una delle compagini più organizzate e competitive del torneo. Mi auguro che la squadra acquisti, oltre alla continuità di prestazioni, anche quella maggiore consapevolezza dei propri mezzi che può consentirci di venire fuori da questo momento di estrema difficoltà. Purtroppo, a questi livelli, nessuno ti regala nulla. Abbiamo ancora tanto da lavorare, ma le qualità per invertire la rotta ci sono tutte».

Quest’oggi si gioca l’ottava giornata del Girone H2. La Folgore Massa, capolista a punteggio pieno, ospita l’Olimpica Avellino. Pronostico a favore dei sorrentini che però dovranno impegnarsi a fondo se vorranno conquistare l’intera posta. Chiude la giornata la sfida tutta da seguire tra Sacs Volley World e Tya Marigliano, in programma domani pomeriggio.

8a GIORNATA: Folgore Massa-Olimpica Avellino, Ischia Pallavolo-Indomita Salerno; Sacs Volley World-Tya Marigliano.

CLASSIFICA GIR. H2: Folgore Massa 21; Tya Marigliano 14; Olimpica Avellino 10; Sacs Volley World* 9, Ischia Pallavolo* 6; Indomita Salerno 0. (* una gara in meno)

«C» MASCHILE: ISCHIA DOMANI

Torna in campo la serie C maschile. Nel weekend si disputerà la sesta giornata, terza effettiva. In merito al Girone C, la scorsa settimana si è disputato un solo match. Rinviata al 17 aprile la sfida tra Capua e Ottaviano in campo, nel primo match di questo girone si sfideranno Athena Volley e Ischia. Si gioca domani pomeriggio nella palestra di Scampia.

6a GIORNATA: Athena Volley-Ischia, Pallavolo Capua- Gis Ottaviano (17/4).

CLASSIFICA GIR. C: Gis Ottaviano, Athena, Ischia Pallavolo e Capua 0.

«C» MILLENNIALS AD APRILE

Dopo la riunione, dello scorso 3 marzo 2021, tenutasi con le società iscritte alla Serie C Millennials Maschile e Femminile (l’Ischia Pallavolo ha una sua selezione), alla luce delle numerose problematiche ancora persistenti, il Presidente Regionale FIPAV Campania ha optato, previo consenso unanime di tutti i partecipanti, per il rinvio delle prime 3 giornate, con inizio fissato per il week end 10-11 aprile 2021. Queste le squadre al via per quanto riguarda la categoria Femminile:

GIRONE A: Ischia Pallavolo, Padula, Cus Napoli, Partenope, Molinari.

GIRONE B: Cesinali, Arzano, Nemesi Stabiae, Fiamma Torrese, Scintille Cava-Volley Casoria.