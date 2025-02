L’Ischia nel fortino della Nocerina, torna il derby al San Francesco. E’ lo scontro numero 42°

Un derby ricco di storia e di fascino, ma anche il passato che ritorna. Quella di questo pomeriggio non sarà una semplice gara di calcio, al San Francesco si affronteranno due squadre dalla grande tradizione e pronte ad incrociare il proprio percorso per la terza volta in stagione. L’Ischia Calcio sembra essersi ritrovata e vuole dare continuità ai risultati, provando ad alimentare l’entusiasmo creato dall’arrivo di Antonio Foglia Manzillo in panchina. La prestazione di Matera aveva riacceso la fiamma gialloblù, il risultato però aveva lasciato un po’ di delusione; contro l’Ugento sono arrivati i tre punti al termine di una prova di grande carattere.

Fermarsi ora significherebbe tornare a qualche tempo fa, gli isolani vogliono evitare di riprendere quel velo di disappunto e vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva sotto la gestione tecnica dell’ex Gladiator. Sulla terraferma sarà sfida alla Nocerina di Salvatore Campilongo, vecchia conoscenza del movimento ischitano: i riflettori saranno puntati sull’allenatore rossonero, i molossi d’altra parte devono proseguire nella serie positiva per restare aggrappati alla seconda posizione e tenere il passo del Casarano capolista.

Foglia Manzillo non si è nascosto e, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, ha lanciato un messaggio al suo gruppo: “È un calendario che, in questo momento, ci mette davanti partite molto difficili e molto importanti. Nella nostra condizione però dobbiamo cercare di fare punti, almeno tentare di fare punti contro chiunque. Non possiamo stare lì, troppo per il sottile, a guardare l’avversario. Sappiamo che sarà una partita difficile, però abbiamo i nostri argomenti e cercheremo di metterli in campo”.

L’avversario

C’è caos nelle zone alte della classifica. La Nocerina, con 49 punti conquistati dopo 24 giornate, sta condividendo la seconda piazza assieme a Martina e Fidelis Andria. Il distacco dalla vetta, occupata dal Casarano, è di quattro punti: il team di Campilongo cercherà di sfruttare l’impegno della prima della classe sul campo della Virtus Francavilla per recuperare terreno. Foglia Manzillo ha spostato l’attenzione sulle qualità dell’avversario: “Ha un reparto offensivo importante, lo stesso Vono domenica ha trovato spazio e ha fatto gol, ma pensiamo anche a Favetta che fa panchina perché gioca Marquez. Nel reparto arretrato ci sono state criticità, con l’arrivo di Troest però hanno aggiustato quella zona. È una squadra che non ha punti deboli. A centrocampo ci sono Bottalico, Gerbaudo e Faiello, poi Giacinti non gioca e Cecere va in tribuna. Tutti questi calciatori fanno capire l’importanza di quell’organico e di quella squadra. Conosciamo la Nocerina, così come loro conoscono noi. Vediamo nei dettagli chi riuscirà a vincere. Sono partite dove il dettaglio fa la differenza”.

Per i rossoneri sono dieci i risultati utili consecutivi, un filotto partito da inizio dicembre, dopo la brutta sconfitta rimediata in trasferta contro il Brindisi. Da quel momento, complice anche il cambio in panchina, la Nocerina ha trovato equilibrio e gol. Campilongo, che sull’isola ha scritto pagine memorabili della storia dell’Ischia, ha collezionato sei vittorie e quattro pareggi nelle prime dieci gare, conquistando 22 punti sui 30 disponibili. Il bilancio esterno dei molossi (2,33 media punti a partita) è migliore rispetto a quello casalingo (1,75 media punti a partita). Paradossalmente i numeri premiano le prestazioni viste in trasferta, al San Francesco però soltanto una compagine è riuscita ad imporsi in campionato: il Martina. L’altra formazione ad aver sbancato il terreno di gioco di Nocera è stata proprio l’Ischia, nella partita di Coppa dello scorso novembre.

Verso il match

Si affrontano due squadre che giocano a viso aperto e con qualità profonde nelle rispettive rose. La Nocerina si affida molto al 4-3-3, con gli esterni alti che riforniscono il bomber Marquez; l’Ischia ha rispolverato il 3-5-2 nelle ultime uscite e potrebbe confermarlo anche sulla terraferma. Tuttavia, gli uomini di Foglia Manzillo hanno dimostrato di avere le capacità per poter sposare idee tattiche differenti, con la difesa a quattro e un reparto offensivo strutturato in maniera diversa. Tutto dipenderà dal tipo di schieramento degli under, con D’Anna che rappresenta il vero jolly: può giocare da mezzala o da ala.

Il feeling tra Talamo e Piszczek invece è in crescita, gli attaccanti hanno timbrato il cartellino nel precedente match con l’Ugento. I gialloblù potrebbero scegliere di nuovo il tandem offensivo, ma non sono da escludere ulteriori accorgimenti. Dall’altra parte Campilongo può contare altresì sulla panchina lunga e sull’ex Favetta. Il centravanti, che ha iniziato la stagione con la truppa di Buonocore, si è trasferito a Nocera a fine novembre. Match winner con due gol nell’incontro valevole per il secondo turno di Coppa, il classe ’94 insegue ancora la prima rete con la divisa rossonera: l’ultimo squillo risale ad Ischia-Gravina. A dirigere l’incontro sarà Davide Cerea della sezione di Bergamo, coadiuvato da Giuseppe Dellaquila di Barletta e da Andrea Colitti di Cinisello Balsamo.

I precedenti

Quarantuno i precedenti complessivi tra campionato e coppa (il primo datato 1955), quattro le affermazioni gialloblù al “San Francesco”. Sono questi i numeri principali di Nocerina Calcio-Ischia Calcio, uno dei derby campani più “datati”, con confronti sia nei campionati professionistici che dilettantistici. Il primo incontro tra le due realtà si disputò il 23 gennaio 1955 (Promozione), con vittoria della Nocerina per 4-0 (reti: 27′ Ascione, 56′ Palomba, 75′ Orlando, 84′ Ascione). Primo incontro in Serie D il 31 ottobre 1965: Ischia-Nocerina 1-1 (reti: 32′ Gualtieri, 43′ Mattucci). È datato 25 settembre 1983 il primo confronto nei professionisti (C/2): Ischia Isolaverde-Nocerina 2-1 (reti: 30′ Fabrizi, 71′ Lo Masto, 85′ Impagliazzo). Ultimo precedente nei “pro” il 2 ottobre 2013 (Coppa Italia Lega Pro) quando al “Mazzella” i gialloblù si imposero sui molossi per 2-1 (reti: 24′ Longo, 28′ Masini, 63′ aut. Masini). In questa stagione, successo della Nocerina al “Calise” di Forio nella gara d’andata (23 ottobre 2024) quando Grandis e Marquez punirono una buona Ischia. Due settimane dopo (6 novembre) il secondo e ultimo precedente tra Nocerina e Ischia che si sono sfidate in Coppa Italia di Serie D, con qualificazione dei gialloblù (2-1) grazie ad una doppietta di Favetta che dopo meno di due mesi si è trasferito proprio alla corte di Campilongo. Sono quattro le vittorie dell’Ischia al “San Francesco”. La prima al secondo anno dei gialloblù in Serie C/2; la seconda nel ‘97 quando la giovane Ischia di Rispoli si impose per 1-0 grazie ad un sinistro dalla distanza in avvio di ripresa di Stefano De Angelis (sconfitta che costò la panchina all’ex Balugani). Nella stagione seguente, furono Barbera e Ricci a piegare i molossi a domicilio. Questo lo score dei blitz ischitani in casa rossonera: 03/11/1985 Serie C/2: Nocerina-Ischia Isolaverde 0-1 (rete: 4′ aut. Baglieri); 16/03/1997 Serie C/1: Nocerina-Ischia Isolaverde 0-1 (rete: 52′ De Angelis)M; 11/01/1998 Serie C/1: Nocerina-Ischia Isolaverde 0-2 (reti: 13′ Barbera, 74′ Ricci)

06/11/2024 Coppa Italia Serie D: Nocerina-Ischia Calcio 1-2 (reti: 41′ Ferrari, 48′ rig. Favetta, 60′ Favetta)

Tra gli incontri da ricordare, il match dei play-off del Girone H di Serie D disputatosi il 27 maggio 2009, quando la Nocerina vinse nettamente sul suo campo contro l’Ischia di Impagliazzo che, con un budget limitato, disputò un grande campionato: Nocerina-Ischia Isolaverde 5-0 (reti: 6′ Riolo, 17′ e 62′ Cavallaro, 47′ Tiscione, 86′ Zappia).

La gara

Domenica 1236 Febbraio 2025, ore 14.30

Stadio San Francesco – Nocera

Terna arbitrale

Davide Cerea, Bergamo

Giuseppe Dellaquila, Barletta

Andrea Colitti, C. Balsamo

I convocati

Portieri: Paduano, Re, Rizzuto

Difensori: Buono, Chiariello, Colella, Errico, Mattera Giuseppe, Pastore, Onda.

Centrocampisti: Arcamone, D’Anna, Desiato, Giacomarro, Mattera Giovanni, Patalano, Trofa, Vrdoljak.

Attaccanti: Castagna, Piszczek, Talamo