Se appare scontato affermare che ogni partita assegna tre punti è altrettanto vero che alcune, per l’importanza della posta in palio, valgono molto di più. Nell’incontro valevole per la nona giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Bava Opportunity Ischia Marine Club, undicesima con 4 punti, vive uno snodo cruciale del suo torneo affrontando in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle 15 al Palagalli, l’NC Civitavecchia, ultimo a quota 3. La bella prestazione offerta contro la Rari Nantes Florentia ha rafforzato le certezze di una squadra che ha ricevuto una ventata di adrenalina dal cambio in panchina. A muovere la graduatoria sono però i risultati e i segnali positivi emersi nella sfida contro i toscani devono ora essere tradotti in, almeno, un risultato positivo in casa del fanalino di coda del torneo. Ha destato un’impressione più che positiva, al suo esordio in Italia Robert Kaid. L’esterno slovacco è dotato di un tiro al fulmicotone in grado di mettere in sistematica difficoltà i portieri avversari e, nel corso delle settimane, non potrà che migliorare il suo rendimento man mano che perfezionerà il suo ambientamento e l’assimilazione degli automatismi di gioco. Il rientro tra i convocati di Giacomo Saviano aumenta la profondità ai due metri in una sfida nella quale i due centroboa partenopei dovranno essere bravi a caricare di falli i difensori avversari. Alla viglia mister Fabio Coda e il direttore tecnico Paolo Iacovelli presentano così la sfida di domani.

Fabio Coda

Ci aspetta un match delicato nel quale si scontrano due squadre accomunate dall’urgente bisogno di racimolare punti importanti nella corsa per la salvezza. Giochiamo in trasferta, quindi sarà una bella battaglia. Spero che riusciremo a sviluppare ciò che abbiamo preparato in settimana.

Paolo Iacovelli

La squadra si sta preparando molto bene. Vedo che finalmente si sta creando un gruppo, c’è coesione, in primis tra staff tecnico e dirigenziale. Noto una maggiore amalgama tra i senatori e i giovani che abbiamo in squadra. Sono molto fiducioso per la trasferta di Civitavecchia, stiamo preparando molto bene la partita e sono convinto che la squadra saprà offrire una bella prestazione. Speriamo di uscire dal Palagalli con i tre punti.