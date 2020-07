L’Ischia Global Film & Music Fest 2020 omaggia il teatro con Carlo Buccirosso

Non solo musica, cinema e televisione all’Ischia Global Film & Music Fest 2020. La diciottesima edizione del festival ha reso omaggio anche al mondo del teatro. Protagonista della quarta serata della kermesse, infatti, l’attore, regista teatrale e commediografo Carlo Buccirosso. A Buccirosso, noto anche sul grande schermo per aver preso parte a numerosi film di Carlo Vanzina e per ruoli in pellicole come La Grande Bellezza (2013) e Il Divo (2008) di Sorrentino, è andato l’Ischia Art Award. Il riconoscimento gli è stato conferito per la sua lunga carriera nell’ambito del mondo teatrale. Buccirosso ha, infatti, scritto diretto e recitato in numerose commedie quali Vogliamoci tanto bene (2004), I compromessi sposi (2007), Il miracolo di Don Ciccillo (2010), La vita è una cosa meravigliosa (2016) e la Rottamazione di un italiano per bene (2019). Il premio gli è stato consegnato presso l’Hotel President di Ischia.

Premiato, nell’ambito della musica, invece, Francesco Malapena, tenore napoletano, di fama internazionale e amico dell’isola di Ischia. Malapena ha, infatti, partecipato nel corso degli anni passati a diversi concerti di Capodanno sul territorio isolano, oltre ad aver cantato sul palco della celebre festa di SantAnna, in occasione di alcune edizioni passate.

La quinta serata del Global ha, inoltre, visto la performance del rapper Clemetino e del cantautore e musicista Tony Esposito, insieme alla presenza di diversi ospiti tra i quali Mirko Travato e Riccardo Mandolini,Madalina Ghenea, Natalia Bush,Natalia Caldonazzo.

L’Ischia Global 2020 è organizzato dall’Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso con il MiBACT-Dg Cinema e la Regione Campania con il Patrocinio della Croce Rossa Italiana. In collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas, PEGASO, ISAIA, Riflessi e la partecipazione di Siae, Nuovo Imaie, Unico Energia, Trenitalia, Rainbow, Medusa, Rai Cinema, Medmar. Media partner: RAI ITALIA, Radio 2 Rai, Ciak.

Foto © Eugenio Blasio