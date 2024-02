L’Ischia Film Festival protagonista al Berlinale

Sono trascorsi 74 anni da quel giugno del 1951 che vide la nascita della prima edizione del Festival del Cinema di Berlino. Oggi, la Berlinale è universalmente riconosciuta come il secondo evento più prestigioso nel mondo del cinema, subito dopo Cannes. Ogni anno, questa celebrazione cinematografica attira migliaia di partecipanti nella città di Berlino, un tempo divisa dal Muro, ma oggi unita.

Grazie anche a eventi concomitanti come lo European Film Market e il Berlinale Talents, la Berlinale attrae circa mezzo milione di visitatori provenienti da ogni angolo del globo. Ospita inoltre più di 20.000 professionisti del settore provenienti da 120 nazioni, tra cui 4.000 giornalisti. L’edizione di quest’anno è stata particolarmente significativa per l’Italia, che è stata sotto i riflettori con il programma “Country in Focus”. Questa iniziativa ha dedicato spazio e risorse al cinema italiano, così come alle opportunità di promozione del territorio italiano per le riprese cinematografiche.

Il film inaugurale del focus Italiano è stato “Another End” di Piero Messina, una produzione italiana con un cast internazionale che ha presentato un dramma fantascientifico girato tra Roma e Parigi, interpretato da Gael García Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo. Tra gli altri film italiani presentati, “Gloria!” di Margherita Vicario, con un cast che include Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Paolo Rossi, Elio delle Storie Tese, Natalino Balasso, Anita Kravos e Vincenzo Crea.

Il documentario “Il cassetto segreto” di Costanza Quatriglio ha suscitato grande interesse, essendo già stato ospite dell’Ischia Film Festival. Molto seguite anche le serie prodotte in Italia e presentate in anteprima: come “Dostoevskij”, la nuova serie dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, e “Supersex” di Matteo Rovere, uno sguardo nell’entusiasmante e provocatorio mondo dell’icona del porno Rocco Siffredi con Alessandro Borghi.

La sezione “Generation 14+”, dedicata ai giovani, ha presentato “Quell’estate con Irène”, seconda opera di Carlo Sironi, una coproduzione italo-francese con Noée Abita, Camilla Brandenburg e Claudio Segaluscio. Realizzato con il supporto della Film Commission della Regione Campania il film, presentato in anteprima mondiale, “EMPIRE” di Bruno Dumont, realizzato negli splendidi ambienti della Reggia di Caserta nell’opera nella versione inedita di una nave spaziale.

OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO

Durante l’evento, sono stati anche organizzati momenti istituzionali di rilievo. L’on. Lucia Borgonzoni, sottosegretaria di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha introdotto davanti ad una folta platea di ospiti “Celebrating Connections: giovani talenti crescono”, un’iniziativa organizzata in collaborazione con Cinecittà, condotta da Federico Ielapi, che ha visto la partecipazione di numerosi attori e attrici italiani emergenti: Ginevra Francesconi, Gaia Girace, Saul Nanni, Domenico Cuomo, Sara Serraiocco. Un modo per sostenere la cultura audiovisiva del nostro paese nel mondo e favorire in tal modo anche i legami tra i cineasti.

All’European Film Market, che ha coinvolto più di 1200 espositori internazionali, l’Associazione Italiana delle Film Commission ha ospitato l’evento “Cappuccino with the Italians”, insieme alla Spain Film Commission. Questo è stato un momento cruciale per promuovere le opportunità di finanziamento e assistenza disponibili per le produzioni cinematografiche in Italia.

Cosi come ogni anno dal 2003 l’Ischia Film Festival è stato rappresentato dal direttore Michelangelo Messina presso il Creative Media Desk Europe, offrendo un’importante opportunità per promuovere il festival e attrarre nuovi investimenti. La presenza del festival è stata sottolineata anche attraverso la distribuzione del dépliant “Vacanze ad Ischia”, che ha suscitato l’interesse di turisti e professionisti del settore cinematografico, incoraggiandoli a esplorare l’isola verde e partecipare al festival. Messina, già proiettato verso nuove mete e che a breve sarà presente ad altri festival e agli Stati Generali del Cinema in Sicilia, ha commentato: «La Berlinale e, in particolare, l’EFM, sono vetrine cruciali per l’Ischia Film Festival e per l’Isola d’Ischia. Queste occasioni non solo ci permettono di selezionare giurati d’eccellenza, opere inedite da presentare al grande pubblico, ma soprattutto di stabilire relazioni significative con produttori e registipresenti al festival. La risposta entusiasta dei visitatori di fronte al dépliant della rassegna e in particolar modo al Castello Aragonese è sempre la stessa: “Meraviglioso, devo assolutamente venire al festival e visitare questo luogo straordinario”». La ventiduesima edizione dell’Ischia Film Festival si terrà dal 29 giugno al 6 luglio 2024.