L’Ischia Femminile batte il Dream Team. Sconfitta l’ex di giornata, Roberta Buono

Nonostante lo stop causato dalla sconfitta in casa del Sant’Anastasia, l’Ischia Femminile riprende la sua straordinaria corsa nel campionato di Eccellenza conquistando la sesta vittoria nelle ultime sette partite disputate. L’ultimo trionfo è arrivato mercoledì pomeriggio allo stadio Rispoli nella gara valida per il recupero della settima giornata. Sull’isola è sbarcato il Dream Team in cui milita l’ischitana Roberta Buono che ha vestito l’anno scorso e nei primi mesi di questa stagione anche la maglia dell’Ischia. Il Dream Team staziona in zona play-off e dunque si è presentata con il favore dei pronostici alla sfida con la compagine isolana.

LA PARTITA. Ed in effetti è proprio la squadra ospite a sbloccare il match nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo gestito male difensivamente dalle ragazze ischitane. L’Ischia Femminile sembra comunque essere sempre in partita nonostante il Dream Team sprechi l’occasione per portarsi sul 2-0. Nel secondo tempo le ragazze allenate da Giacomo Santaniello scendono in campo con ancor più carattere e determinazione. Il capitano Benedetta Cennamo trova l’1-1 siglando un gol bellissimo grazie ad un tiro di controbalzo dal limite dell’area. L’inerzia del match cambia e a 15’ dalla fine le padrone di casa passano in vantaggio con la rete di Peraro brava a finalizzare un’azione personale di Lanzetta. Ci pensa nuovamente la Cennamo a mettere in cassaforte il risultato nel finale, ripetendosi con un gol di pregevole fattura. La partita termina sul 3-1 in favore dell’Ischia Femminile che esplode di gioia al triplice fischio per quello che è un risultato sicuramente difficile da prevedere alla vigilia. Eppure a cospetto di una squadra forse troppo convinta delle proprie potenzialità e distratta da fattori esterni, l’umiltà, l’impegno e l’organizzazione dell’Ischia Femminile hanno dimostrato di meritare la vittoria e i tre punti che portano la squadra di mister Santaniello ormai a due passi dalla zona play-off. Domenica mattina, sempre in casa, si giocherà il match con la Grumese (ore 10:30) appaiata al quinto posto in classifica a soli due punti dalle ischitane, le quali in caso di vittoria sarebbero per la prima volta in zona play-off. Il campionato è ancora lunghissimo con l’intero girone di ritorno da disputare, ma il calcio femminile ad Ischia è ormai una realtà affermata. Lo dicono i 18 punti conquistati in 11 gare giocate e soprattutto la passione con cui le ragazze si allenano e scendono in campo. La risposta migliore a chi ha giudicato forse troppo presto le ragazze, lo staff e la dirigenza dell’Ischia Femminile. Il meglio deve ancora venire.