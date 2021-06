L’Ischia conferma il ritorno di Musella e Dinolfo

Con una nota ufficiale, ieri pomeriggio l’Ischia Calcio ha ufficializzato il ritorno di Gaetano Musella e Thomas Dinolfo, ex calciatori gialloblù che, come riportato sul giornale di ieri, giovedì e venerdì hanno affiancato il nuovo responsabile Mimmo Citarelli nei due raduni riservati alle fasce Allievi e Giovanissimi. «Siamo lieti di poter salutare il ritorno di due bandiere gialloblù: Thomas Dinolfo e Gaetano Musella sono infatti entrati a far parte dello staff tecnico del nostro settore giovanile. Da calciatori – si legge nella nota diffusa sui canali societari – hanno saputo conquistare, oltre ai risultati sportivi, il cuore dei nostri tifosi con il loro attaccamento alla maglia e l’impegno che hanno sempre profuso in campo. Mister Citarelli li ha voluti con sé apprezzandone le doti umane oltre che le capacità tecniche, per portare avanti il progetto di un settore giovanile all’altezza del blasone e della tradizione dell’Ischia e perché Thomas e Gaetano condividono l’idea di sport come attività formativa ed educativa per i giovani ischitani che domani calcheranno da protagonisti con la Prima Squadra l’erba del Mazzella».