L’Ischia conferma i suoi under

«Confermati tre giovani ischitani», recita l’ultimo comunicato dell’Ischia Calcio, dedicato alla prosecuzione del rapporto con tre ragazzi in età di lega che nella passata stagione hanno fatto bene, meritandosi ampiamente la riconferma. «L’Ischia Calcio comunica di aver riconfermato tre giovani giocatori isolani: Fabrizio ESPOSITO, Luigi BUONO e Ugo INVERNINI. Il primo, centrocampista classe 2000, si è messo in mostra da under nelle ultime stagioni ed è pronto per l’ennesima annata in gialloblù. Stesso discorso per Invernini, versatile giocatore classe 2001: terzo anno da under per lui, tra i migliori giovani degli ultimi due campionati di Promozione. Nell’ultima stagione – prosegue la nota gialloblù – è riuscito a imporsi con buone prestazioni anche Luigi Buono, terzino sinistro sempre classe 2001. Sarà uno degli under a disposizione di mister Monti per il prossimo campionato di Eccellenza. Il presidente d’Abundo e tutta la società annunciano con piacere la riconferma di questi tre ragazzi isolani».