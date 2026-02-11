L’Ischia Calcio “sfida” il Napoli. Test di prestigio al Training Center

Sarà l’Ischia Calcio la protagonista dell’allenamento congiunto in programma domani, giovedì 12, al Training Center di Castel Volturno, dove la formazione guidata da Simone Corino incrocerà il Napoli in una seduta di lavoro che assume il valore di un test tecnico di primo piano per il gruppo gialloblù.

L’iniziativa nasce nell’ambito della preparazione della squadra partenopea alla sfida di campionato contro la Roma, ma rappresenta soprattutto un passaggio significativo per la crescita dell’Ischia, chiamata a confrontarsi con ritmi, qualità e organizzazione di una realtà di vertice del calcio italiano. Un’occasione di visibilità e di verifica che consente alla formazione isolana di misurarsi su un palcoscenico diverso rispetto alla quotidianità della Serie D.

È probabile che la seduta preveda anche una partitella, formula già adottata in altre circostanze simili, utile a testare condizione atletica e soluzioni tattiche. Per Corino e i suoi uomini sarà un banco di prova prezioso, non solo sul piano fisico ma anche sotto il profilo mentale, in un confronto che mette in evidenza la solidità del percorso intrapreso dal club isolano.

Il Napoli utilizzerà l’appuntamento per mantenere alto il ritmo partita dopo l’impegno in Coppa Italia, ma il dato centrale resta il ruolo dell’Ischia Calcio, scelta come interlocutore affidabile per un allenamento competitivo e significativo. Un segnale di considerazione che certifica il lavoro svolto finora e offre alla squadra isolana una vetrina importante, oltre che un’opportunità concreta di crescita.