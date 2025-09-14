domenica, Settembre 14, 2025
L’ISCHIA CALCIO ESONERA MISTER ALESSIO MARTINO

La SSD Ischia Calcio ARL ha annunciato l’esonero di Alessio Martino dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione, comunicata poco fa, segna la fine di un percorso iniziato soltanto pochi mesi fa e portato avanti con impegno e professionalità, come sottolineato dalla stessa società nel comunicato ufficiale.

Il club gialloblù ha voluto ringraziare Martino per il lavoro svolto, riconoscendogli dedizione e serietà in una fase non semplice della stagione, e ha rivolto al tecnico i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Una scelta, quella della dirigenza isolana, che si inserisce evidentemente nella volontà di dare una svolta al progetto tecnico in vista dei prossimi impegni.

Al momento non è stato ancora reso noto il nome del nuovo allenatore che guiderà l’Ischia, ma la società ha fatto sapere che la decisione verrà ufficializzata nei prossimi giorni. L’attesa per conoscere il profilo scelto dalla dirigenza è alta, in un momento cruciale per la squadra che si prepara ad affrontare una fase delicata della stagione.

