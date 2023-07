L’Ischia cala il primo doppio: ok per Buonocore e Lubrano

Francesco Fiorillo | L’annuncio che chiarisce qualsiasi dubbio, nella settimana forse più difficile degli ultimi mesi. Al fulmine a ciel sereno di martedì, che ha spezzato la calma ischitana, è seguita la perentoria scelta del club. Rientra l’ininfluente burrasca alimentata dai fattori esterni, mentre in casa gialloblù sono stati giorni di lavoro e di preparazione. Le indiscrezioni hanno trovato subito conferma: Enrico Buonocore resta al suo posto, permanenza meritata per uno dei protagonisti della promozione in Serie D dell’Ischia.

Il Presidente Pino Taglialatela e l’intero ambiente nutrono stima, fiducia e affetto per il mister, autore di un autentico capolavoro nella stagione del Centenario. E non è tutto. Arriva ufficialmente la conferma altresì per il Direttore Sportivo Mario Lubrano, chiamato all’arduo compito dell’allestimento della rosa che affronterà il campionato nazionale. Per i due isolani, che incarnano alla perfezione lo spirito del sodalizio, c’è la naturale prosecuzione del rapporto professionale. Un legame iniziato nella passata annata e che va verso la continuità. “Si riparte. Dopo la straordinaria cavalcata della scorsa stagione, l’Ischia è pronta a ritornare nel calcio nazionale con il suo bagaglio di storia e di passione. Grazie al Presidente Pino Taglialatela per il suo straordinario impegno. Sono pronto a mettermi al lavoro per questa società e orgoglioso di affrontare la prossima, avvincente, stagione in Serie D ancora una volta al fianco di un grande uomo e allenatore come Enrico Buonocore”, questa la reazione del dirigente dopo l’annuncio. La società, inoltre, nei prossimi giorni, si presenterà in conferenza stampa per la presentazione del progetto tecnico 2023/24.

A pochi chilometri di distanza c’è chi ha già dato il via ai primi fuochi d’artificio e si appresta ad accogliere un nuovo volto nell’organico del futuro. Il Real Forio di Luigi Amato, atteso dal complicato percorso nel prossimo torneo di Eccellenza, è uno dei club più dinamici sul fronte entrate. Dopo aver trattenuto diversi pilastri, i biancoverdi – guidati sapientemente dal ds Vito Manna – hanno fatto registrato una serie di innesti importanti. Ultimo, in ordine cronologico, il tesseramento di Simone D’Alessandro.

Ancora un colpo ai piedi del Torrione, con un nuovo tassello che rinforza il pacchetto difensivo di mister Angelo Iervolino. Nato a Napoli, a maggio del 1999, D’Alessandro è cresciuto nel vivaio del Frosinone e spesso è stato aggregato ai grandi dall’allenatore Roberto Stellone. Alle spalle una carriera di tutto rispetto, con ben tre campionati di Serie D vinti con Picerno, Turris e Termoli. Importanti e formative le esperienze in piazze storiche e calde quali Giugliano, Cassino e Albanova. Si tratta di un jolly sulle corsie: nasce come esterno basso, ma ha capacità di giocare anche qualche metro più avanti. D’Alessandro si presenta al popolo foriano: “Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di conoscere quanto prima i miei nuovi compagni ed il mister. Sono molto motivato e sono sicuro che ci attende una grande stagione. Ringrazio la società per l’occasione che mi è stata data e mi impegnerò per ripagare la fiducia sul campo”.