L’Ischia archivia il ko di Nocera e riparte, il fattore Mazzella diventa decisivo: con il Francavilla non si può sbagliare

Sulla linea della discontinuità. L’Ischia Calcio si appresta a vivere le ultime nove giornate del campionato di Serie D e l’obiettivo stagionale è ancora lontano. Almeno la matematica. Conservare la categoria è la priorità del club isolano che si ritrova a lottare per tenere a distanza le avversarie. A Nocera la squadra di Antonio Foglia Manzillo ha mancato una buona occasione e, troppo remissiva, ha collezionato la decima sconfitta. Ancora una volta i gialloblù hanno confermato il trend: tra una vittoria importante e l’intenzione di continuare in una serie positiva arriva lo stop.

Come accaduto a Matera qualche settimana prima, il gruppo si è consegnato all’avversario nel secondo tempo con un atteggiamento troppo rinunciatario e ha incassato il gol quando mancava davvero poco al triplice fischio. Una sconfitta che ha frenato il filotto di tre risultati positivi (era successo anche a fine dicembre, con la goleada firmata dal Casarano che arrestò le quattro vittorie di fila) e che ha permesso alle inseguitrici di accorciare in classifica.

Quella di domenica pomeriggio al Mazzella sarà una gara fondamentale per il prosieguo dell’Ischia. La ventiseiesima giornata risulterà come uno snodo cruciale perché il calendario si farà in salita: sull’isola farà tappa il Francavilla in Sinni, prima compagine impegnata nella bagarre playout e distante appena tre punti dalla formazione di Foglia Manzillo. Il momento dei rossoblù è positivo: sono tre i successi consecutivi per il team di Angelo Raffaele Nolè che si è affermato negli scontri diretti con Ugento, Manfredonia e Costa d’Amalfi. Una risalta importante da parte del Francavilla che ha recuperato punti su tutte le altre squadre nelle ultime tre uscite. I gialloblù devono vincere per togliersi dal caos dei piani bassi della classifica, i sinnici sognano un clamoroso aggancio e non vogliono farsi sfuggire l’opportunità. Servirà il carattere del gruppo e la spinta del Mazzella per bissare l’andata: ad ottobre, al Fittipaldi, l’Ischia si impose con le reti di Battista e Talamo.

Obiettivo salvezza e non solo, l’Ischia è chiamata a migliorare anche il rendimento in casa. Al netto di una prima parte di stagione vissuta tra Casalnuovo e Forio, con il rientro nel proprio stadio avvenuto soltanto a gennaio, il club del presidente Taglialatela ha ottenuto tre vittorie tra le mura amiche in tredici gare disputate: Gravina, Acerrana e Ugento sono le uniche ad aver lasciato punti. Nelle altre dieci partite i gialloblù hanno totalizzato cinque pareggi e cinque sconfitte (media punti di 1,08). Dalla prossima sfida alla fine del campionato, Chiariello e compagni saranno di scena al Mazzella solo in altre quattro occasioni (gli altri cinque appuntamenti si disputeranno in trasferta): davanti ai tifosi isolani sarà necessario avvicinarsi alla quota utile per mantenere la categoria. Per questo motivo il confronto di domenica pomeriggio contro il Francavilla metterà in palio dei punti che avranno un doppio valore.

Intanto sul campo della Nocerina sono arrivate altre importanti indicazioni per mister Foglia Manzillo. La prima ha riguardato la porta: Gemito è stato fermo ai box per infortunio nelle scorse settimane e l’innesto di Rizzuto ha spento le polemiche sulle scelte dei portieri. Il classe 2004 di Ribera è stato il migliore in campo al San Francesco e ha tenuto in vita l’Ischia per circa 80’ con le parate decisive su Marquez, Addessi e Faiello, ma non ha potuto evitare la vittoria dei molossi targata Felleca dal dischetto. Per il tecnico si apre dunque un ballottaggio tra i pali.

In difesa Giuseppe Mattera si è confermato in grande crescita ed è stato uno dei pochi, tra i calciatori di movimento, ad aver dato continuità alle prestazioni. A Nocera ha giganteggiato in area, neutralizzando le diverse occasioni create dai rossoneri. Quando il centrocampo non accompagna l’azione, l’Ischia soffre. È stata questa un’altra informazione raccolta dallo staff. In attacco, con l’uscita di Talamo, la squadra ha perso ulteriori metri e la mancata alternativa ad uno dei due centravanti ha messo in difficoltà gli isolani. Il 3-5-2 resta una certezza, ma Foglia Manzillo potrebbe valutare una nuova soluzione in vista del Francavilla.