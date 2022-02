Liquidato squalificato. Niente finale per il mister che vedeva “tranelli”

Ce ne ha messo di tempo per arrivare alla sentenza ma la stessa alla fine è arrivata. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disicplinare (presidente Giuseppe Rotondo), dopo aver perso praticamente un anno perché la Procura Federale è quasi impazzita per ricercare il suo effettivo domicilio (città di Sirignano per i tabulati federali, poi Baiano, alla fine lo studio degli avvocati Chiacchio e Fiorillo) per la notifica degli atti – puntualmente ritornati al mittente – ha inflitto quattro mesi di inibizione a Stefano Liquidato. L’allenatore che una settimana fa, nella sala stampa del “Mazzella”, fece il fenomeno a telecamere accese, senza nemmeno comprendere cosa realmente verificatosi nella “sala stampa” di Volla in occasione della gara d’andata della semifinale di coppa. La sentenza è dell’altro ieri.

Si tratta di una storia di combine non accertata ma declassata a “tentata” combine, relativa alla gara di Serie D di due stagioni orsono tra i siciliani del Troina e gli irpini San Tommaso (allenati da Liquidato). Al tecnico fu contestata la violazione «dell’art. 30, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in concorso con il sig. Cucciniello Marco, all’epoca dei fatti Presidente della società San Tommaso Calcio ed il sig. Del Gaudio Francesco, all’epoca dei fatti svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società San Tommaso Calcio, nonché con altri soggetti allo stato non identificati, prima e durante la gara Troina-San Tommaso del 2.02.2020 (…)».

Liquidato e altri tesserati, secondo la procura, avrebbero «posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta (…); in particolare, i sigg.ri Cucciniello e Del Gaudio, contattavano telefonicamente il sig. Giuffrida, all’epoca dei fatti DG del Troina, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il sig. Liquidato, durante la gara, si rivolgeva al sig. Boncore, allenatore del Troina, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto». La fase istruttoria, complessa e articolata, ha visto il coinvolgimento di altre società. Soltanto grazie al lavoro degli avvocati Chiacchio e Fiorillo, il tecnico irpino (che essendo squalificato per quattro mesi ha chiuso la stagione, non potendo andare in panchina né nella finale di coppa né in questa stagione sportiva) è riuscito ad evitare una condanna pesantissima.

Il Tribunale Federale però osserva che «resta tuttavia da apprezzare negativamente la condotta del signor Liquidato, tenuto conto del contesto FIGC nel quale tale condotta è stata tenuta: nel corso di svolgimento della gara, col risultato in bilico, avvicinandosi alla panchina della società ospitante e rivolgendo all’allenatore della squadra avversaria parole dal contenuto equivoco, antisportivo, sleale e diseducativo. Tale condotta infrange i principi tutelati dall’art. 4, c. 1, CGS, e comporta l’irrogazione a carico del deferito, a cagione della violazione della menzionata disposizione normativa, della sanzione della squalifica di mesi quattro, da ritenersi congrua e comunque in linea e coerente con le sanzioni irrogate agli altri incolpati della medesima violazione nel procedimento disciplinare principale». Prima di parlare di sportività e di serietà, ognuno dovrebbe prima passarsi una mano per la coscienza…

g.s.