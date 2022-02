Liquidato fa rima con scostumato. IL SASSO NELLO STAGNO di Giovanni Sasso

Bisogna saper perdere così come bisogna saper vincere… L’atteggiamento avuto dal signor Liquidato, allenatore del Virtus Campania, nei confronti del sottoscritto nel dopo partita di mercoledì, è un mix tra lo squallido, il vomitevole e l’antisportivo.

Essere accusato, a distanza di sette giorni, di aver teso un “tranello” all’allenatore dell’Ischia nel dopo partita di V.Campania-Ischia, è qualcosa che sorprende ma allo stesso tempo inquieta. Il signor Liquidato o ha capito male, o a frainteso oppure debbo constatare che s’è rincitrullito. Il “j’accuse” di Liquidato nei confronti del “signor Sasso”, a telecamere accese, in quel che resta della sala stampa in cui spiccava l’assenza del padrone di casa (altrimenti certe sceneggiate a telecamere accese si sarebbero potute evitare, o no?), verteva su una domanda che avrei fatto a Iervolino dopo la partita d’andata. Liquidato, se ho ben capito, se l’è presa perché avrei chiesto al tecnico dell’Ischia “se alla vigilia (della partita di andata) si aspettava che la propria squadra potesse sovrastare gli avversari tecnicamente, fisicamente, giocando in maniera aggressiva dall’inizio alla fine”. La partita l’hanno vista in tanti: dove sta il problema? Non è andata così?

Lo stesso canuto allenatore ponticellese ha ringraziato il collega per avere risposto nella maniera che lui ritiene giusta. Abbiamo riascoltato l’audio delle interviste del post gara dell’andata e confermiamo che il signor Liquidato ha perso un’occasione per stare zitto, pensando agli affari suoi. Da quando un pallone rotola su un terreno, di plastica come quello di Volla o di erba naturale come quello di Ischia, c’è chi pone una domanda e chi è deputato a dare delle risposte.

Naturalmente se le vuole dare, perché è libero di fare quel che vuole. Tutto questo livore, covato per una settimana intera, dà l’idea del personaggio, forse non più abituato ad essere attorniato da telecamere e taccuini. Lo so, è dura passare dal calcio professionistico a quello dei quartieri. Rinnovo i complimenti per la qualificazione alla finalissima di coppa e in bocca al lupo per la finale, con la speranza che il signor Liquidato si renda realmente conto con chi ha avuto a che fare. Del resto gli basterà chiedere un po’ in giro, fare un paio di telefonate in qualche redazione. Un grande abbraccio all’amico Mimmo Orefice, al d.s. Davino, al patron Urbano e al presidente Todisco. Nonostante l’uscita poco opportuna del proprio allenatore, sabato prossimo tiferò per il Virtus Campania.