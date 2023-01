L’invidia porta all’omicidio. Il “Barbiere” di Lacco Ameno “sale” in giunta

Il sorriso stampato sul volto, la famiglia a sostenerlo e quel “Barone” Pascale che senza di lui non si muove: è questo il background dal quale nasce il completamento della giunta Pascale. Ciro Calise, il “Barbiere”, l’uomo di garanzia e che, sicuramente, non è sensibile alle tentazioni desianiche, è il puzzle che completa l’esecutivo di Lacco Ameno insieme con Carla Tufano (ormai ombra del sindaco in casa e in trasferta), con il fedelissimo di cordata Giovan Giuseppe Zavota e l’esterno (abilissimo a muoversi tra il bianco e il nero anche se a -15) Leonardo Mennella.

Questa “release” della giunta per Pascale è quella stabile. Quella che non consente nessuna sorpresa. Il sindaco ha decretato di di nominare assessore comunale, componente della Giunta Comunale, il consigliere comunale Ciro Calise, confermandogli le seguenti deleghe, già conferite con decreti nn. 2/2020 e 14/2022: Estetica cittadina, Ambiente, N.U., Pubblica illuminazione, Politiche cimiteriali. Inoltre, nei compiti attribuiti sono comprese la firma degli atti e dei provvedimenti di competenza degli organi politici, nonché la presidenza e la partecipazione alla commissioni nei settori affidati.