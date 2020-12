L’intimità del Natale. Riscoprire l’autenticità dell’esserci

Una puntata speciale di Psicologicamente, la rubrica del nostro Dottor Enzo Sarnelli

Siamo stati abituati al Natale evento, sinonimo di un tempo che deve stupire, dove tutto ruoto intorno alla condivisione dello scambio di oggetti e nella realizzazione di obiettivi che appagano il mero gusto e il rango. Così facendo, abbiamo perso il senso vero del nostro esserci come soggetto umano, abbiamo sostituito il dono della parola che crea rapporto e illumina con qualcosa che riempie vuoti esistenziali.

La percezione che avvertiamo sull’aria che tira alla vigilia del Natale 2020, sembra mostrarci un’evento natalizio dai toni bassi e cupo. L’Italia regionale si colora e chiude le aerovie per contenere la contagiosità del virus. La politica deve scontrarsi con la tradizione e trovare un compromesso con i bisogni dello Spirito, fa i conti con tre interessi opposti tra loro: la Sanità osserva il virus, lo controlla in laboratorio, sperimenta e produce vaccini anti-covid. Inoltre si continua con la corsa ai tamponi, la politica deve tener conto della sopravvivenza delle persone e delle conseguenze che ne derivano dal limitare e sospendere il sistema produttivo.

Inoltre bisogna comprendere e non sottovalutare l’interesse ovvero la fame, la pancia della popolazione che si ritrova a dover far fronte alle conseguenze della Covid-19 sulla propria pelle, deve incassare il colpo della chiusura totale delle attività, deve fare i conti con l’eccessivo accumulo di stress; lungo un’estenuante fermarsi e poi riprendere ad uscire e adesso a doversi nuovamente limitarsi.

Per pacificare questi tre sistemi, c’è bisogno di negoziare tra tutte le parti interessate, abbiamo bisogno di trovare una soluzione. Aristotele ci ricorda che i comportamenti umani non sono prevedibili, non sono decifrabili dai principi dati. Quindi in queste condizioni possiamo attivare la nostra saggezza, ovvero il buon senso di Ulisse che lo mise a servizio del suo fare come via di mezzo per scegliere tra il minore male.

La saggezza è il dono che ci permette di muoverci all’interno di situazioni pericolose da entrambi le parti. Chi ci governa deve assolutamente rifarsi alla saggezza umana, che può essere spalmata uniformemente alle attività della politica, della Sanità e dell’economia rispetto a ciò che tutti noi stiamo vivendo. Ma gli Alberi di Natale e le luci colorate serviranno a distrarci da ciò che i nostri occhi attendono di vedere mentre i sogni fanno a cazzotti nei cassetti?, lo stiamo sperimentando tutti, vivendoci i limiti posti per salvaguardare la salute, che ci preoccupa perché ci fa perdere i nostri riferimenti sicuri. Stiamo processando un cambiamento epocale che sta modificando il nostro modo di reagire alla Vita, siamo posti nella condizione di “produrre” nuove risposte adattive rispetto agli accadimenti paradossali che stiamo imparando a conoscere.

Assistiamo alla duplice visione di un mondo che trasforma se stesso e che inesorabilmente cambierà anche il nostro modo di essere nel qui e ora. La nostra libertà sta subendo pesanti contraccolpi che limitano lo spazio e il tempo d’azione del pensiero umano, con conseguenze mediche pesanti sulla popolazione mondiale. Ma è una conseguenza della repentina alterazione e associazione dei codici vitali che orientano l’esistenza umana all’interno della costellazione universale. Una condizione estrema prevede rimedi estremi per l’essere umano che deve riscoprire capacità abili nel riattivare il movimento interiore che alimenta la speranza e la forza soggettiva nella volontà di guardare avanti. Il Natale se vissuto autenticamente può rivelarsi lo spazio essenziale per potersi incontrare e aprirsi al dialogo intimo tra un Io ed un Tu relazionale, in grado di porci nella situazione di riscoprirci esseri umani portatori di gioia e amore.

La bellezza dell’avvento del Natale è il segno della rinascita come uomini liberi dalle catene mentali, dai pregiudizi e dai falsi bisogni che ci legano indissolubilmente alla precarietà di un viversi nella limitatezza del mondo delle apparenze. Ma per poter accedere all’autenticità del nostro modo di essere, dobbiamo lascia cadere tutto ciò di cui non abbiamo più bisogno; il superfluo non serve alla nostra voglia di esprimerci ma appaga esclusivamente la parte formale di un comportamento umano che può essere modificato. E’ così riscopriamo l’intimità del dialogo che nutre, che ci fa sentire sicuri con la persona e nella qualità che amiamo e che sentiamo vicina al nostro modo di essere. Questo Natale 2020 è l’opportunità che possiamo cogliere per permetterci di essere altro dal consueto copione psicologico che eseguiamo militarmente, velando la nostra parte più vera e autentica che viene riposta nello scantinato delle nostre esistenze.

Per adesso è così, manteniamo alta la nostra attenzione rispetto alla pandemia, forti della nostra abilità a cambiare pelle per poterci adattare a ciò che verrà, impariamo a svelare l’angoscia, cercando di trasformarla in una nuova verità. Poniamoci nella condizione di relativizzare lungo la nostra crescita spirituale e mentale, quando ci diamo il permesso di aprirci emotivamente, qualcosa accade dentro di noi, ci invade la gioia e così ci accorgiamo di non essere più in guerra con noi stessi. La guerra fuori di noi è possibile affrontarla processando il pensiero superiore, che attiva il coraggio e la determinazione, le nostre compagne che ci fanno contattare la forza, nonostante le asperità della vita.