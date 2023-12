L’intervista. Giovanni Iovine: “Siamo noi piccoli la salvezza del calcio a Ischia»

Gaetano Di Meglio | ph Francesco Di Noto Morgera | Giovanni Iovine non ha bisogno di presentazioni. Per lui parlano gli anni di vita trascorsi in campo di calcio. Una eminenza “bianca” del pallone giocato sulle “mie due isole” come ama dire: Ischia e Procida.

Con il mister, in vista del derby di Prima Promozione tra San Leonardo e Lacco Ameno che si disputerà al Calise di Forio domenica mattina alle 10.30, abbiamo trascorso qualche minuto per commentare il momento del nostro calcio. Da Gadaleta e Quirino a Saurino e De Simone, Mister Iovine ha le idee molto chiare e una visione allargata su quelli che dovrebbero essere gli obiettivi del mondo calcistico isolano.

Mister, partiamo subito da questo suo ritorno in panchina. Da cosa è dovuto?

“Questa è l’occasione per chiarire. Lo scorso anno stavo in panchina con il Barano Calcio da dicembre in poi. Tuttavia, però, avevo una situazione familiare molto particolare con mia suocera che, purtroppo, è terminata a fine maggio. A Barano avevo chiamato come aiuto in panchina Biagio Lubrano che poi è stato fondamentale per chiudere il campionato perché la mia situazione familiare, poi, era diventata insostenibile e, senza l’aiuto di Lubrano, probabilmente, il campionato non sarebbe finito. Detto questo, negli ultimi anni ho dovuto proprio rifiutare la parte del calcio giocato per questa mia circostanza familiare che, ormai, durava da parecchi anni. Abbiamo convissuto con questa nonnina di 97 anni e ho affrontato tutta l’era del Covid con il terrore di portare il covid a casa. Ho cercato di essere presente anche nel periodo del covid ma con altri ruoli e ho sempre cercato di non entrare negli spogliatoi appunto per non portarmi a casa il virus che molti hanno definito “sterminatore di anziani”. Questa non era una colpa che volevo sulla coscienza. E diciamo, per fortuna, anche quando poi c’è stato il decesso di mia suocera è avvenuto per altre cause e gli abbiamo potuto garantire altri anni di vita e siamo contenti. E questa è la cosa più bella in tutto questo momento”.

…e ora si riparte dalla panchina rossonera di Lacco Ameno

“Mi ha fatto molto piacere andare al Lacco Ameno. È una società con la quale ci siamo corteggiati per tanti anni e questo matrimonio non si era mai concluso e sono contento di allenare qui a Lacco Ameno. Era il posto che mi mancava visto che ho fatto bene in tutte le altre piazze e ne sono molto contento. Qui ho trovato un ambiente giusto, persone molto al modo e una società che ha un presidente che è una splendida persona di un cuore. Ha un carattere che vorrei avere io. Si, lo invidio dal punto di vista caratteriale anche perché, alcune volte, il mio carattere è un po’ burrascoso.”

Verissimo! Salvatore Castagna ha questa qualità Che situazione ha trovato?

“Io penso che posti come Lacco Ameno e come Panza e anche come il Panza che disputa il campionato di Terza Categoria, in questo momento, siano la salvezza del calcio isolano contro tutti questi mega progetti giocati con tanti soldi. Credo che l’Ischia, veramente, stia facendo un vero miracolo perché sta portando avanti un gruppo di ragazzi ischitani e penso alla catena di sinistra dell’Ischia composta da tutti ragazzi ischitani del 2005 e, allo stesso modo penso che ci siano altre piazze che, invece, stanno uccidendo il calcio isolano. Questa mania di prendere calciatori a iosa non fa bene al nostro calcio. Probabilmente ci fa vincere qualche partita, ma vedo che al momento neanche questo. Però, poi, i nostri ragazzi non hanno nessuna possibilità di giocare. In questo momento, già solo il fatto di avere 80 o 90 ragazzi che stanno giocando tra Panza, Barano e Lacco Ameno è un minimo di salvezza per il nostro calcio. Dove dovrebbero andare a giocare? Come devono crescere questi ragazzi se noi non gli offriamo un’opportunità?”

Ha anticipato qualche domanda successiva. Mi collego alle sue ultime parole, perché era la domanda che le volevo fare, appunto, era sugli under dell’Ischia. Ragazzi con ottimi risultati che mostrano un altro aspetto importante: a Ischia si riesce ancora ad insegnare calcio…

“E’ chiaro, ma voglio dire che anche a livello di scuole calcio stiamo facendo un po’ di confusione, però ben vengano. E’ sempre meglio che ce siano tante e che non ce ne siano. Se poi riusciamo a perfezionarle sarebbe ancora meglio per tutti. Ciò a cui tengo non è neanche l’aspetto di voler prendere allenatori più preparati, io dico semplicemente di riuscire a impostare una filosofia semplice per costruire insieme. Come per una casa, dobbiamo partire dalle fondamenta e per costruire i ragazzi dobbiamo partire dai piedi. Partiamo dal concetto che qualsiasi sia la scuola calcio ogni istruttore deve fare 80, 90 ore di tecnica individuale. Se partiamo da questo concetto, noi avremo un grande futuro. Una volta che abbiamo costruito i piedi, dopo diventa tutto molto più semplice. Vanno bene la tattica e la preparazione atletica esasperante, ma iniziamo a costruire i piedi con la tecnica che poi era cosa che facevamo quando si giocava in mezzo alla strada. Noi giocavamo con il muro e facevamo il “dai e vai”, oggi lo dobbiamo insegnare nelle scuole calcio. L’alternativa è ricostruire il calcio da strada nelle scuole calcio”

Come

E’ abbastanza semplice! Ci vogliono le gabbie e ci vogliono istruttori che facciano la tecnica. Poi, ripeto, ci vogliono le prime squadre che diano la possibilità a tutti i ragazzi di giocare. Se uno fa una partita ogni tre anni, non può mai crescere. Le scuole calcio devono costruire e le prime squadre, poi, devono dare la possibilità di giocare. Dobbiamo avere l’ambizione non di andare in serie A, ma dobbiamo avere l’ambizione di andare nell’Ischia, nel Forio, nel Barano e nel Lacco Ameno. Ovviamente, poi, queste squadre devono perdere il mito di prendere i calciatori da Napoli e di regalare grandi stipendi perché poi vedo che, a parte l’Ischia che sta facendo un capolavoro, mi ripeto, guardo a quelle piazze con budget incredibili e con 12 punti fatti. Quindi vedo che questa cosa non funziona.”

Mister, il suo cuore è sempre diviso a metà. C’è Procida che batte forte…

“Io sono nato a Procida. Quando parlo delle mie situazioni personali, parlo sempre delle mie due isole perché è la verità. È vero che vivo qui ad Ischia dagli anni 90, però a Procida ho 9 fratelli e se fai la moltiplicazione con mogli e nipoti, arriviamo ad una popolazione di 60, 70 persone…”

E restando da Procida, le volevo chiedere di focalizzarci su Gadaleta e Quirino. Sono una bella soddisfazione.

“Si, assolutamente. Mi spiace che Gadaleta si sia fatto male e si parli di un infortunio al crociato che è molto particolare. Procida ha più di qualche under interessante, ma a Procida è rimasta la cultura di giocare dietro la “parrocchia” e nei campetti. E’ rimasta un po’ questa cultura. A questo, poi, aggiunge che a Procida non è che hai mille cose da fare e il calcio diventa una delle poche opportunità. Per tornare alla domanda, sono molto contento dei due ragazzi e sono del parere che anche Gadaleta doveva stare nell’Ischia. Forse il mio conterraneo direttore sportivo dell’Ischia non sarà d’accordo, ma mi sarei portato anche Gadaleta nell’Ischia. E infatti, nelle prime partite che il ragazzo ha fatto a Nocera mi hanno dato ragione perché ha avuto una discreta differenza.”

C’è un altro aspetto che volevo commentare con lei. Quanto il fenomeno del calcio a 5 ha un po’ distratto il fenomeno calcio a undici?

“Molto! Ci sono tanti ragazzi che stanno giocando nel calcio a cinque che erano ottimi calciatori anche nel calcio a undici e non ti nego che in questo momento, quando abbiamo cercato di ricostruire la rosa a Lacco Ameno ed eravamo alla ricerca di qualche calciatore che ci serviva, abbiamo tentato disperatamente di andare a pescare nel calcio a 5. Il calcio a 5 è un’attrattiva. Ti alleni al coperto, ti alleni alle 22:00 ed è ancora più bello per certi aspetti del calcio a undici. Con il calcio a 11 allenarsi con la tramontana che spira non è carino. Abbiamo tentato di prendere qualcuno dalla Libera, dalla Fenix e qualcuno che lo scorso anno ha giocato con me a Barano e non ci siamo riusciti. Abbiamo provato anche con qualche vecchio che ora sta giocando nel calcio 5 ma che ha iniziato con il calcio a undici e noi ci siamo riusciti. Il calcio a 5 è estremamente concorrenziale”

La base però è diversa…

“Sotto l’aspetto tecnico sono diversi, anzi è tutto diverso per carità. Nel calcio a cinque hai un stop più di pianta, ma chi ha il controllo di palla nel calcio a cinque ha lo stesso controllo nel calcio a 11. Pure se la palla è diversa se la stoppi bene, lo fai sempre. Se hai i piedi puoi giocare nel calcio a cinque e puoi anche giocare nel calcio a undici”.

Domenica c’è questo derby e, come si dice, i derby si vincono

“Giusto. Il vecchio detto è sempre valido “i derby non si giocano, si vincono”, ma io spero soprattutto che sia un bel derby tra due delle società che stanno, ripeto, insieme ad altre, salvando il calcio isolano, e su questo progetto ci batterò all’infinito! Sono convinto che il calcio isolano può solo migliorare e non scomparire!

Il pensiero va a qualche vecchio che ti sei portato a Lacco Ameno, uno su tutti Ciro Saurino, che sembra non voglia smettere in nessun modo…

Questo è un dato preoccupante perché, ancora oggi, non ci sono ragazzi che riescono a togliergli la casacca da dosso. Perché dico la casacca da dosso? Ai tempi nostri, io te la dovevo “scippare” da dosso. E bisogna dimostrarlo quando si fanno determinate partitelle del giovedì. Ecco, non ci sono i giovani che hanno questa determinazione e questa volta di “scippare”. E come Ciro penso a De Simone del Barano che ha annunciato la fine del calcio da cinque anni. Lo stiamo festeggiando da cinque anni e gli dico sempre “Che mi hai fatto piangere a fare quel giorno che hai detto che finivi se sti ancora in mezzo al campo? Avremmo risparmiato i soldi per il regalo e le lacrime” e intanto sta ancora lì e questo ci deve far pensare che non ci sono giovani che non riescono a mettere da parte i cinquantenni. È un dato negativo”

Ma questo, forse, secondo lei, non è pure un dato che il calcio ha importato dalla società nella quale questi ragazzi e questi giovani si confrontano?

“Io penso, in verità, che i giovani non vogliano più soffrire. C’è anche molto da dire come hai detto tu nella società, ma anche nel calcio. Io sono uno che segna tutte le presenze, per un fatto mio personale, di chi è presente al campo. E i dati che ho raccolto dicono che i primi a mancare o perché c’è il virus o perché c’è la febbre o per altro, sono sempre i più giovani mentre gli anziani non mancano mai. Se è così nel calcio, probabilmente sarà così anche nella vita. I giovani, oggi, vogliono fare meno fatica, ma purtroppo non è così.