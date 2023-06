L’«interesse» salva Giosi e Abramo trema… Carichi pesanti contro il ricorso al voto

Gaetano Di Meglio | Se la norma da un lato parla di termine perentorio, dall’altro lato, tuttavia, il processo amministrativo prevede che esista un “interesse qualificato, differenziato, concreto ed attuale” e, stando a quanto emerge, Abramo Ciro De Siano, facente parte dell’elettorato attivo del comune di Lacco Ameno, non ne è in possesso. Dovrebbe essere questo il perno sul quale la difesa del comune di Casamicciola e quella dei singoli controinteressati ruoterà. Un perno che demolisce le pretese del candidato non eletto e che dovrebbe fare salva l’amministrazione guidata di Giosi Ferrandino. Ma nei prossimi giorni scopriremo sia un po’ di norma, sia un po’ di nomi…

E, proprio in questa direzione, il Comune di Casamicciola Terme si è attivato per difendersi contro il ricorso sulle elezioni promosso da Abramo De Siano. La Giunta si è infatti riunita ed ha approvato la delibera di costituzione in giudizio su proposta del vice sindaco Antonio Carotenuto. Che viene appunto autorizzato a resistere nel giudizio. Una scelta non casuale, ma ben motivata, quella che sia Carotenuto a presiedere la seduta. Antonio Carotenuto, infatti, non è tra gli eletti della tornata elettorale al centro del ricorso. Diciamo anche una cautela necessaria alla luce della delicatezza del contenzioso, che vede in bilico il risultato elettorale conseguito.

Come è noto, il ricorso è fondato sulla circostanza della violazione e falsa applicazione del termine perentorio e dei principi che regolano il procedimento elettorale. Le liste e i nomi dei candidati alle elezioni del 14 e 15 maggio dovevano essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune e resi noti mediante affissione di manifesti entro il 6 maggio. Invece erano stati pubblicati solo l’8 maggio. Due giorni di ritardo che potrebbero fare la differenza.

Il Tar Campania ha fissato la prima udienza per il 30 novembre e la Giunta si è affrettata a formalizzare la volontà di costituzione in giudizio e a conferire il relativo incarico legale per la difesa dell’Ente.

La delibera immediatamente eseguibile ricorda che il 16 giugno è stato protocollato il ricorso presentato da Abramo Ciro De Siano in qualità di candidato consigliere rappresentato dagli avvocati Petrone e Iacono, tendente ad ottenere l’annullamento «dell’atto del 16 maggio 2023 di proclamazione degli eletti alle consultazioni elettorali amministrative di Casamicciola Terme svoltesi domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; dell’atto prot. n. 571 dell’8 maggio 2023, con il quale è stato pubblicato all’albo pretorio on line il documento a firma del Commissario Straordinario di Casamicciola Terme del 6 maggio 2023 contenente le liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali alle ultime consultazioni elettorali amministrative che si sono svolte in Casamicciola Terme domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente». Dopo aver autorizzato il vice sindaco Carotenuto a resistere nel giudizio, la Giunta ha deliberato di affidare l’incarico di patrocinio legale del Comune all’avv. Ferdinando Scotto con studio a Napoli prevedendo un compenso presuntivo di 3.000 euro oltre Iva, Cpa e spese. Gli ulteriori adempimenti sono demandati al responsabile dell’Area 1.