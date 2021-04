L’Inter vince a Bologna e allunga ancora, decide Lukaku

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Inter torna dalla sosta e continua a vincere. Nona vittoria consecutiva per gli uomini di Conte che superano anche l’ostacolo Bologna e allungano su Milan (a -8 con una partita in più) e Juventus (-12). Nemmeno la pausa per le Nazionali ostacola il cammino della capolista, sempre più vicina allo scudetto: Lukaku decide la sfida del ‘Dall’Arà per lo 0-1 finale nel posticipo del 29° turno. I padroni di casa inaugurano la gara con buona intraprendenza e personalità, mettendo in difficoltà i nerazzurri nel primo quarto d’ora di gioco. Le vere occasioni da rete tuttavia tardano ad arrivare e nella prima mezz’ora meritano segnalazione solamente una punizione fuori misura di Eriksen al 17′ e una botta centrale di Sansone al 19′, lontana dai pressi di Handanovic. Alla prima chance di rilievo, l’Inter non perdona e apre le danze con il solito Romelu Lukaku: cross perfetto di Bastoni per il belga, il quale incorna colpendo Ravaglia da due passi, insaccando poi un semplice tap-in a porta vuota al 32′. Ranocchia è pericoloso di testa al 35′, ma non centra il bersaglio grosso di qualche centimetro. A ridosso del duplice fischio è invece il Bologna a rialzare la testa, in particolar modo con Soriano che manca un’enorme occasione: indisturbato, il centrocampista della Nazionale calcia alto mancando l’1-1 dall’interno dell’area. Ad inizio ripresa l’Inter torna a spingere e sfiora il raddoppio con Lautaro Martinez: l’argentino si accentra e lascia partire un destro a giro che si stampa sul palo al 50’. Sansone gira al volo al 64′, tra le braccia di Handanovic, mentre il neo-entrato Svanberg al 70′ spara un sinistro da posizione favorevole alle stelle. In completa gestione gli ospiti mantengono la porta inviolata e concretizzano i tre punti dopo un finale non troppo arrembante da parte del Bologna.

