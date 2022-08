L’Insularità in Costituzione, un altro traguardo raggiunto. Grazie a Del Deo, ma ora non fermiamoci!

Silvio Carcaterra* | Quest’oggi mi soffermo su un altro traguardo raggiunto, si tratta dell’inserimento in Costituzione dell’Insularità. Finalmente quest’ultima è stata riconosciuta e merito di tutto ciò è dell’Ancim (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori), che ne ha chiesto fortemente l’approvazione. Per cui determinanti sono state le sollecitazioni alla Camera dei Deputati da parte del sindaco del Comune di Forio nonché presidente dell’Ancim Francesco Del Deo. Una battaglia condotta a “muso duro”, che è riuscita a conseguire un importante traguardo per l’Isola d’Ischia.

Tale approvazione è fondamentale per il nostro territorio, perché consente di essere riconosciuti al pari della terraferma come tutti sappiamo, compreso i nostri politici. I quali o perché trascuravano il problema, o perché non rappresentava un interesse primario, oppure per non voler esporsi troppo, preferivano lasciare in stand-by i disagi delle popolazioni isolane. Di conseguenza si accumulavano le difficoltà più volte denunciate dal sottoscritto, in prevalenza nel settore sanitario, per me assolutamente prioritario rispetto agli altrettanto importanti settori della società civile quali: scuola, trasporti, giustizia, turismo, sport, viabilità, barriere architettoniche, cultura, ecc.

Non bastano le citazioni in Costituzione

Grazie, Sindaco Del Deo! Adesso bisogna solo procedere nell’intavolare programmi, idee valide per colmare i tanti disagi che noi isolani siamo inesorabilmente costretti a dover subire e per causa di forza maggiore a sopportare. Per sui, sindaco Del Deo, la invito, la esorto a non dimenticare il macchinario tomografico per la Pet-Tac e le Radioterapie, di cui come è già noto a tutti i politici e alle più alte cariche istituzionali, noi pazienti oncologici ne abbiamo tremendamente bisogno.

Come premesso sarebbe un vero peccato fermarsi proprio adesso. Devo dire che ultimamente mi rincuora che finalmente si sta capendo il disagio e le difficoltà che ad oggi sono insopportabili. E’ da un anno e mezzo che espongo tale situazione e finalmente qualche risultato lo si sta ottenendo, per cui non ci abbandonate proprio adesso, perché noi pazienti oncologici abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ho l’impressione che si stia percorrendo finalmente la strada giusta seppur a piccoli passi, come un bimbo che all’inizio gattona per poi alzarsi e camminare spedito verso grandi traguardi. Si è detto che è soltanto l’inizio, per cui ripeto non fermiamoci, come ha dichiarato lo stesso deputato di Insieme per il Futuro Alessandro Amitrano, il quale dice: “è stata raggiunta una tappa importante, ma guai a fermarsi”, e di certo questo ce lo auguriamo tutti di cuore, innanzitutto noi pazienti oncologici.

Aumento dei centri nucleari

Sindaco Del Deo, un ultimo appunto: chiedo di verificare la famosa deroga che propose il direttore Buono a seguito di una intervista qualche mese fa condotta dal caro amico Gennaro Savio. Ma che fine ha fatto? E’ stata proposta in Consiglio? Non è stata per nulla presa in considerazione? E’ stata cestinata? Vorremmo tanto avere delucidazioni in merito, ha una certa valenza in quanto avrebbe consentito di ottenere l’aumento dei Centri di medicina nucleare nel territorio campano, sperando che si potesse includere anche l’isola d’Ischia. La prego di verificare quest’aspetto, perché ad oggi, ripeto, non se ne è saputo più nulla. Infine, cosa si aspetta ad iniziare questi benedetti lavori all’ospedale Rizzoli? C’è poca informazione in merito a quest’aspetto, non è che si stia pensando di attendere una nuova visita del Governatore De Luca che giunga ad Ischia questa volta per la posa della seconda pietra? Concludo come sempre ringraziando tutti per il sostegno che ricevo. Alla prossima…

(*) Vice presidente A.P.O.