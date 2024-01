Lino Ferrara: «Volete attrarre i turisti con un palchetto e un gazebo stile mensa della Caritas?»

Altro che promozione turistica con l’ambiziosa programmazione di eventi natalizi, riqualificazione dell’offerta culturale e movida… A “smontare” le velleità di Stani Verde in particolare (ma il discorso vale ancor più per gli altri amministratori isolani) arriva il duro attacco di Lino Ferrara. Il patron di “Tutto Sposi” e foriano d’adozione fino a quando ha vissuto in barca ospite fisso del porto del comune del Torrione, spara a zero sulle manifestazioni organizzate, ben poca cosa a suo giudizio rispetto a quanto può offrire la terraferma. Per Ferrara meglio farebbero gli amministratori a risolvere gli atavici problemi e carenze dell’isola tutelando le sue peculiarità per renderla veramente più appetibile.

L’esordio già non lascia dubbi sui contenuti della critica: «Ma a Ischia veramente pensate di attrarre turismo di qualità e prolungare la stagione turistica anche nel periodo invernale montando un palchetto con quattro artisti che saltano e cantano o con due gazebo sul molo a cucinare non so bene cosa, ma con uno stile da mensa della Caritas? Ma vi siete chiesti in terraferma questi ipotetici turisti che ambite attrarre quale l’offerta hanno di piazze con musica luci e food?? Perché dovrebbero venire su un’isola con alberghi e ristoranti chiusi, con problemi di mobilità che non si risolvono certo con parcheggi lontano dal centro e navette gratis??».

Ferrara va giù duro per spiegare il concetto: «Il turista di qualità, nel caso comprendiate cosa significa (ho i miei dubbi) questa offerta ce l’ha già in terraferma e di maggiore qualità. Il turista di qualità, nel caso comprendiate cosa significa (ho i miei dubbi) se decide di venire sull’isola verde, viene a cercare altro. Usate quei soldi pubblici per migliorare gli standard di vita sull’isola, quello sì che è un investimento per l’incoming turistico, magari vi ritrovate con qualche suicida in meno e un po’ meno tossici in cerca di droga».

Una critica senza mezzi termini alla società isolana: «Solo elevando la qualità degli Ischitani si può elevare la qualità dell’offerta turistica, per il solo fatto che li metterete in condizione di saper distinguere un trappano da un turista».

Quindi indirizza il suo messaggio direttamente al primo cittadino di Forio e alla sua maggioranza: «Il sindaco e l’amministrazione comunale pensino a far aggiustare le strade, far rispettare le concessioni ai tassisti e le licenze di pubblico esercizio a ristoranti e alberghi che non possono chiudere quando gli pare. Si occupino del decoro urbano, al momento vedo che hanno fatto togliere sul lungomare quei cessi di vecchie verande per far mettere questi cessi di nuove verande. Avevano una festa di piazza a San Vito ed ora hanno un’altra festa di piazza a Natale, tutto qui. Vogliono fare i sindaci o gli impresari teatrali o meglio gli showman ballando sui palchi?». Come si suol dire: parlare chiaro e senza peli sulla lingua. Chissà Stani Verde come reagirà a questa impietosa critica a trecentosessanta gradi…