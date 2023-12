L’Inner Wheel per la rinascita di Casamicciola

Una tradizione che si rinnova, quella della tombolata di beneficenza organizzata come di consuetudine in occasione delle festività natalizie dal Club Inner Wheel dell’Isola d’Ischia. L’appuntamento è per domenica 17 dicembre alle ore 19.00 presso l’Hotel Cristallo di Casamicciola Terme. Una scelta non casuale, come spiega nella presentazione dell’evento la presidente Erminia Della Corte: «Come presidente ho incentrato il mio mandato su Casamicciola e domenica consegnerò al sindaco un defibrillatore con teca che ho comprato con il ricavato del burraco che ho organizzato ad agosto e con il contributo della cooperativa Insieme si può, che gestisce la Sir di Fiaiano».

Ma le iniziative dell’Inner Wheel non finiscono qui. Aggiunge infatti la presidente: «Inoltre a gennaio terremo un corso di primo soccorso rivolto ai giovani commercianti e magari ai vigili urbani, che potranno essere addestrati all’ utilizzo del defibrillatore e alle prime manovre di soccorso».

Quanto alla tombolata di domenica, «invece sarà finalizzata all’acquisto di strumenti musicali, in accordo con la dirigente scolastica, che saranno utilizzati dagli studenti perché aiuteremo a far ripartire il premio Musicale Mennella».

Un evento importante a cui partecipare, perché, spiega Della Corte, «tengo molto a contribuire anche in piccola parte a una ripartenza di Casamicciola insieme all’Amministrazione comunale, che ci ha inserito nel cartellone degli eventi natalizi e ci ha fatto mettere a disposizione la sala gratuitamente. I commercianti sponsor ci forniranno i regali per i premi della tombola».

La serata sarà allietata dalle note di un giovane trombettista, che si esibirà gratuitamente.