L’iniziativa dell’Amministrazione di Stani Verde: buoni mensa a Forio, pochi soldi ma tanta buona volontà

Ugo De Rosa | L’Amministrazione di Forio guidata da Stani Verde si è attivata per l’erogazione dei buoni mensa ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale. Una misura che rientra tra quelle di solidarietà alimentare, su cui però le precedenti amministrazioni avevano latitato. Il Comune deve però fare i conti con le esigue risorse finanziarie a disposizione, nonostante la rinuncia del sindaco alla propria indennità di carica. Risorse che ad ogni modo si auspica di incrementare in futuro. La Giunta è così intervenuta con ben due delibere per attivare la misura.

Già a settembre infatti erano stati definiti «gli indirizzi in ordine all’erogazione delle misure di solidarietà alimentare e sostegno a favore dei nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale per l’acquisto di buoni mensa, assegnando a tale scopo la somma di euro 40.000 da impegnare sul capitolo alimentato anche con risorse derivanti dalla rinuncia alle indennità del sindaco».

Approvando i criteri per l’accesso ai “buoni spesa” finalizzati all’acquisto dei buoni mensa per l’anno scolastico 2023/2024 per gli alunni residenti che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il calcolo dell’importo dei cosiddetti “buoni spesa dematerializzati” è stato effettuato sui giorni di partecipazione alla mensa scolastica per l’anno scolastico 2023/2024 per 31 settimane (fino al 30 maggio) ed in base alle percentuali di contribuzione e al numero di figli che accedono alla mensa, «fino ad esaurimento dei fondi disponibili salvo eventuali future rimodulazioni».

Sono ammessi al contributo anche i cittadini Ucraini in possesso di permesso di protezione temporanea stante le risorse loro dedicate dal governo.

La Giunta ha precisato «che le misure sopra descritte rivestono carattere di emergenza e pertanto dovranno essere attivate con immediatezza ma potranno essere riviste/rimodulate con apposito atto, sulla base delle effettive richieste che perverranno, del permanere delle condizioni di emergenza sanitaria e socio-economiche e della disponibilità delle risorse».

TRE FASCE ISEE

Le procedure per definire la platea dei beneficiari sono state affidate al responsabile del IX Settore Servizi Sociali.

A fronte degli esiti, la Giunta con la seconda delibera approvata ha dovuto fare i conti con le risorse disponibili che costringono ad assegnare al momento solo un acconto per poter soddisfare tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili per le tre fasce ISEE definite, «assegnando a ciascun avente diritto il 40% del totale del contributo spettante (calcolato anche in base al numero di figli che accedono alla mensa scolastica), da considerarsi quale acconto per l’anno 2023, consentendo in tal modo l’acquisto di buoni mensa per almeno n. 12 settimane e mezzo (da novembre 2023 a febbraio 2024)».

Ad ogni modo l’ultima delibera stabilisce di «prevedere, in seguito al reperimento di ulteriori risorse a valere sul bilancio 2024, la concessione di una ulteriore attribuzione economica a saldo del contributo spettante agli aventi diritto, pari al restante 60% da suddividere eventualmente in due trance, per garantire alle famiglie il diritto al beneficio così come dovuto».

L’importo verrà assegnato in base alle percentuali di contribuzione stabilite per le fasce ISEE: con ISEE fino a 5.000 il 100% del costo totale con riduzione dal secondo figlio (50%); con ISEE da 5.000,01 a 10.000 il 50% del costo totale con ulteriore riduzione dal secondo figlio (25%); con ISEE da10.000,01 a15.000 il 30% del costo totale con ulteriore riduzione dal secondo figlio (15%).

In totale al Comune sono pervenute 239 istanze: cui 78 per la prima fascia per 56.265 euro (775 a valere sul fondo Ucraini); 91 per la seconda fascia, per 33.441,35 euro; 45 per la terza, per 9.276,75 euro. Le istanze a carico del Comune sono 214 per un importo di 98.983,1 euro.

A causa della scarsità delle risorse, senza la soluzione di erogare solo l’acconto, non sarebbe stato possibile soddisfare tutte le domande ammesse.