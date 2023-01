L’infallibile sensitivo del destino |#4WD

“Nel 2023 voglio conoscere il mio futuro. Il Divino ARMAND, infallibile sensitivo, leggerà le carte del tuo destino la domenica dalle 17.00 – 21.00 Gran Cafè Calise.”

E’ questo il messaggio che campeggia all’ingresso del Calise di Piazza degli Eroi su di un tabellone-monster in legno da tempo installato indisturbatamente alla destra dell’entrata principale. Un annuncio più che discutibile, a mio personale giudizio, forse in linea con la capacità strategica e il buon gusto di chi è stato demandato ad occuparsene (e fin qui, ognuno coi suoi soldi fa quel che gli pare fino all’autolesionismo), ma soprattutto reputabile al limite della legittimità in base al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

In altri tempi non avrei esitato a segnalare all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato un visual del genere; oggi, buon per qualcuno, ho ancora tanto e ben altro da fare. Ma è chiaro a tutti, o almeno lo è per chi mastica sufficiente conoscenza nel settore della comunicazione, che ci troviamo davanti al classico caso di pubblicità ingannevole che andrebbe immediatamente sospesa. E se vogliamo dirla tutta, qualcuno potrebbe anche ravvisare gli estremi di una violazione dell’articolo 661 del Codice Penale, che recita testualmente: “Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000”.

Ritengo il contesto sociale di Ischia ancora sufficientemente fortunato per non abboccare, a differenza di molte zone della terraferma, ai tranelli di certi imbonitori. Tuttavia trovo giusto non far passare inosservata la caduta di stile in cui, negli ultimi tempi, stanno incorrendo diverse aziende ischitane che in un passato più o meno recente si erano invece distinte per la loro immagine e quella dei loro frontmen.

E chissà se qualcuno, anziché continuare ad accreditarli, riuscirà finalmente a tirar le orecchie a certi personaggi in cerca d’autore…