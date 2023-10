Linee scolastiche insufficienti, da Forio la sollecitazione all’Eav

Ugo De Rosa | Le linee scolastiche istituite dall’Eav Bus non sono sufficienti a soddisfare le esigenze degli studenti che frequentano gli istituti superiori, in particolare quelli ubicati nel comune d’Ischia. Per tale motivo dal Comune di Forio, su iniziativa del consigliere delegato alla Protezione Civile e Ambiente Luigi Patalano, è partita una sollecitazione alla dirigenza dell’azienda di trasporti. Nella nota si evidenzia di aver recepito diverse segnalazioni a lamentele sulla insufficienza del servizio fin qui assicurato.

Esordendo: «Con la presente, a seguito di numerose segnalazioni e lamentele, per rappresentarvi l’esigenza di dover urgentemente integrare il servizio trasporto pubblico in alcune fasce orarie e in alcune tratte utili al trasporto degli studenti.

Rilevato che le linee da voi determinate non garantiscono a pieno l’esigenza annotata in particolare per gli studenti degli istituti superiori situati nel comune di Ischia; in particolare nelle ore di entrata (8.30) si è rilevata la carenza del servizio della tratta che dallo stazionamento di Ischia Porto procede agli Istituti scolastici superiori, per cui è necessario istituire una linea o più linee di servizio trasporto che garantiscano tale tratta in netto anticipo all’orario d’ingresso.

Parimenti si annota la carenza del servizio sulla tratta inversa, ovvero per il ritorno degli studenti alle proprie abitazioni; in particolare va precisato che gli studenti interessati hanno orari d’uscita diversi (12.30, 13.30, 14.30), per cui occorre necessariamente istituire delle corse-navette che garantiscano il ritorno allo stazionamento con la cura di pianificare i servizi tenendo in considerazione non solo gli orari d’uscita degli studenti ma soprattutto la garanzia di coincidenza di partenza allo stazionamento dei Bus di Ischia Porto».

La richiesta porta quindi all’attenzione dei vertici dell’Eav Bus tutte le criticità legate a tali carenze: «Considerato che il persistere di tale situazione, senza ombra di dubbio, determina una condizione di inutile stress correlato e pericolo della sicurezza per gli studenti che patiscono lunghe e snervanti attese, tenendo in considerazione anche problemi di salute che potrebbero subentrare e compromettere peraltro gli equilibri e gli impegni degli studenti e delle proprie famiglie.

Considerato che l’inverno ormai prossimo, non potrà far altro che acuire i problemi suindicati, si chiede con urgenza di provvedere a stretto giro ad ottimizzare il servizio di trasporto pubblico istituendo le corse dei bus sulle tratte indicate finalizzate a garantire il servizio di andata e ritorno degli studenti. Nel contempo al fine di limitare congestionamenti e intralci alla circolazione sulla “circolare statale 270”, si chiede altresì una registrazione degli orari del servizio trasporti per evitare (come spesso accade) di avere 3 bus accodati lungo tutta la tratta. Si resta in attesa di un vostro cortese riscontro».

E quello dei bus che transitano “in carovana” è in effetti un problema riscontrato da tempo dagli utenti, ma mai affrontato e tanto meno risolto: chi ha la sfortuna di perderli tutti, è poi costretto a una lunga attesa prima del transito della prossima “carovana”…