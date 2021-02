Linee guida dei comitati di Puglia e Sicilia. Attività di 4 mesi e 8mila euro per i tamponi

- Advertisement -

Quattro mesi di attività iniziando il 14 marzo e chiudendo il 15 luglio, dopo un’ovvia proroga, con almeno due turni infrasettimanali (ripartenza dalla quinta giornata). Circa ottomila euro di spesa per i tamponi (e le sanificazioni?). Sono questi i numeri salienti snocciolati dal presidente del C.R. Puglia, Vito Tisci, l’altra sera nel corso di una trasmissione televisiva. «La LND ha chiesto tramite i comitati regionali, alla FIGC e al CONI di riconoscere di interesse nazionale i massimi campionati regionali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 maschile e femminile. Una risposta la avremo credo nel fine settimana. Una volta ottenuto questo riconoscimento – ha spiegato Tisci – le società potranno iniziare a volgere allenamenti collettivi utilizzando gli spogliatoi e potremmo programmare la ripartenza del campionato Eccellenza –. La LND ha chiesto inoltre alla FIGC un contributo economico per le società per sostenere le spese dei tamponi e test rapidi. Considerando il protocollo attualmente in vigore in Serie D, ho calcolato ci vogliono circa ottomila euro a società per portare a termine la stagione. L’altra richiesta fatta dal comitato regionale alla LND è, nel caso in cui una società decida di non ripartire, paga la tassa di iscrizione annuale e rimane in organico per la stagione successiva nel campionato Eccellenza. Anche su questo deciderà il Consiglio Federale che sarà convocato per il 24/25 febbraio. Ad oggi tutte le società hanno manifestato l’intenzione di riprendere l’attività»

SICILIA – Diversa l’idea di ripresa che giunge dalla Sicilia. Non tutti i comitati hanno lo stesso numero di squadre per girone. Il presidente Sandro Morgana propenderebbe per la disputa del solo girone di andata, nessuna promozione diretta ma play-off allargati che sarebbero disputati dalla prima all’ottava in classifica. Dalla nona alla sedicesima invece potrebbero prospettarsi i play-out. In merito alle retrocessioni, non è da escludere che siano solo due.