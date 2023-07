Linea pubblica a Sant’Angelo, a breve l’affidamento

E’ scaduto il 24 giugno il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici a cui affidare il servizio della linea di trasporto pubblico a Sant’Angelo voluto dall’Amministrazione comunale guidata da Irene Iacono.

Una iniziativa adottata in via sperimentale per la stagione turistica 2023 e che prevede il collegamento con bus navetta elettrico tra Cava Mare e Cava Grado e ritorno dalle 09,00 alle 21,00. Un servizio aggiuntivo per migliorare l’offerta ai turisti e ai residenti del borgo di Sant’Angelo.

Il responsabile del Servizio Sociale/Demanio dott.ssa Rosanna Mattera aveva così avviato l’indagine di mercato. Adesso, in caso di manifestazioni di interesse superiori a dieci, si procederà al sorteggio pubblico. In caso contrario si passerà direttamente ad invitare gli operatori interessati alla procedura negoziata con il criterio del massimo rialzo partendo da una base minima di rialzo, pari al 10%, sulla somma di 21.519,56 euro. Procedura che sarà espletata sulla piattaforma Asmecomm.