L’indagine, la Juve e Cantone | #4WD

Raffaele Cantone, procuratore capo di Perugia tutto napoletano, ha bloccato l’inchiesta sul caso Suarez, quella che indagava sull’esame taroccato d’italiano del potenziale centravanti della Juventus, ex Barcellona poi approdato all’Atletico Madrid. Motivo? Eccessiva pressione mediatica e conseguente fuga di notizie. Ufficialmente ci sarà solo un break per spegnere i riflettori e poi riprendere le indagini, ma…

…Visto che tutto questo è capitato dopo la visita dei legali bianconeri alla stessa Procura e ancorché Cantone sia uno stimatissimo magistrato, nonché già Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la famosissima citazione di andreottiana memoria calza a pennello. Non voglio pensar male in alcun modo sulla scelta adottata, ma resto comunque perplesso rispetto ad una decisione assolutamente singolare, in uno scenario in cui la magistratura inquirente ha a che fare da lustri con falle enormi nel segreto d’ufficio, pronte a riempire le colonne dei giornali e le pagine online di altrettanti portali e social network. Tuttavia, pur piccandomi di ottima memoria, non ricordo analogo provvedimento per altre inchieste in corso (qualsiasi aiuto sarà benvenuto).

Che il mondo del calcio sia da rifondare, se non altro per ritornare almeno un pochino a quei valori dello sport che oggi, alla luce del grande business creatosi intorno al pallone, hanno ceduto il posto al dio denaro manifestatosi sotto forma di diritti tivù, plusvalenze e merchandising, è un dato di fatto; ma è altrettanto vero che anche la giustizia italiana meriterebbe una riforma seria e ben articolata, che chiarisca innanzitutto l’equivoco persistente della mancata separazione delle carriere e, non ultimo, ridimensioni il potere assoluto senza alcun rischio professionale di chi indaga, accusa, arresta e, in ultimo, dinanzi ad un errore pur lapalissiano, continua a cavarsela senza neanche l’obbligo di uno “scusate, ho sbagliato”.

Una domanda: ma Cantone… per chi tifa?