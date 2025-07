L’incuria dei boschi ischitani: un disinteresse istituzionalizzato | #4WD

La segnalazione di ieri al nostro giornale del turista tedesco giunto ancora una volta sull’Isola d’Ischia per godere della sua naturale bellezza boschiva rappresenta un piccolo ma eloquente spaccato della condizione che tale patrimonio vive attualmente. Le sue parole, intrise di delusione e stupore, pongono una domanda che da troppo tempo rimbalza senza risposta: “Com’è possibile tanta incuria da parte vostra verso un polmone verde che il mondo intero vi invidia?”. E la risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti.Il sentiero del Cretaio, uno dei percorsi naturalistici più suggestivi dell’isola d’Ischia, non è solo un rinomato itinerario escursionistico ricco di specie protette e panorami mozzafiato: è un simbolo del difficile rapporto tra uomo e natura, tra comunità isolana e territorio. Che sia reso impervio o spesso impraticabile da tronchi abbattuti e foltissime sterpaglie non è solo una questione di degrado ambientale, ma il segno evidente di una più ampia disattenzione istituzionale. In un’epoca in cui si parla di sostenibilità, turismo responsabile e tutela del paesaggio, l’abbandono del bosco suona come una contraddizione fragorosa, quasi grottesca.E qui entra in gioco la responsabilità della pubblica amministrazione, intesa nella sua articolazione più ampia: Comuni, Regione, e — non da ultimo — il Corpo Forestale dei Carabinieri, che dalla soppressione del Corpo Forestale dello Stato ha ereditato competenze fondamentali nella tutela del patrimonio forestale. Dove sono le ispezioni, le manutenzioni ordinarie, gli interventi mirati di pulizia e prevenzione?La verità è che si interviene solo dopo l’emergenza, quando frane e smottamenti mettono a rischio strade e abitazioni, quando si cercano colpevoli dopo che il danno è fatto e anche la morte, magari, non è mancata all’appello. Nessuno pare disposto ad agire nella fase più noiosa ma più decisiva: quella della manutenzione ordinaria, silenziosa e continuativa, che evita tragedie e preserva a lungo i territori e i loro abitanti.Perché nessuno, tra coloro che dovrebbero vigilare, si è accorto che i sentieri del Cretaio, percorsi ogni anno da centinaia di escursionisti che seguono le bandierine bianco-rosse ben note agli appassionati del trekking, sono ridotti così? Chi ha autorizzato il taglio di quegli alberi? Perché nessuno ha previsto un piano di rimozione del materiale vegetale o un chiaro piano di riforestazione? È sufficiente un breve sopralluogo per rendersi conto dello stato d’abbandono in cui versa gran parte della rete sentieristica che si snoda intorno all’Epomeo. Eppure questi luoghi non sono semplici “spazi verdi”: sono aree a rischio idrogeologico, territori fragili dove l’ostruzione delle vie naturali di scolo delle acque meteoriche può trasformare una pioggia abbondante in un disastro.Le frane che colpiscono periodicamente l’isola sono spesso conseguenza diretta dell’incuria, dell’abbandono, della mancata pulizia dei canaloni e delle falde. E i boschi, in questa dinamica, svolgono un ruolo cruciale. Quando non curati, diventano serbatoi di instabilità: radici non più attive, tronchi che impediscono il deflusso dell’acqua, rami secchi che alimentano incendi estivi.Nel frattempo, i cittadini e gli ospiti dell’isola pagano le conseguenze. Perché un sentiero in queste condizioni è una risorsa sprecata e un bosco abbandonato è una bomba a orologeria per la sicurezza pubblica, con un’amministrazione pubblica silente che rappresenta la peggiore delle risposte.Occorre ribaltare la logica dell’intervento a posteriori. Occorre ripensare la gestione del territorio come una priorità strutturale, non come un’emergenza occasionale. I boschi della nostra isola, come tutti noi, meritano rispetto, cura e presenza costante.