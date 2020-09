L’incompiuta, milionaria, Piazza degli Eroi

La incompiuta, milionaria, Piazza degli Eroi si presenta. E lo fa nel peggiore dei modi, sotto l’acqua e con un senso di auto vergogna dell’amministrazione comunale.

Ieri, solo dopo diverse ore dalla “liberazione e una messe di commenti negativi sui social, dal comune di Ischia viene comunicato che domani, mercoledì 2 settembre, alle ore 17.30, sarà inaugurata “ufficialmente” la nuova Piazza degli Eroi anche se “sarà presto accessibile anche un’area giochi, tutta dedicata ai bambini, recintata e lontana dal transito delle auto”, ovvero sarà inaugurata una mezza piazza con un cantiere ancora in opera!

Assurdo mettere nello stesso comunicato le frasi “inaugurata ufficialmente” e “sarà presto accessibile” perché non sono compatibili! Il racconto dell’ennesima follia firmata Enzo e Paolo Ferrandino, però, merita attenzione.

La parte più goffa del comunicato, però è la fine e sono le parole del primo cittadino “siamo contenti di poter restituire ai cittadini una piazza davvero per tutti”. Quando è stata sottratta? Mai! Quando i cittadini sono stati privati di Piazza degli Eroi? Mai!

Purtroppo, però, la bramosia di propaganda, priva al sindaco la capacità di leggere la realtà e di dare risposte ai cittadini. Sempre dal comunicato, infatti, emerge un’altra fake news e un’altra bugia confermata da quella che è la realtà!

“E’ stato, inoltre, ideato un serbatoio – parcheggio per i taxi accessibile da Via Variopinto e due asole per consentire la fermata con accosto degli autobus senza intasare il traffico da e per Via Alfredo de Luca”, caro sindaco, sono mesi che il traffico da e per Via Alfredo De Luca viene intasato dalle asole che avete realizzato e che nessun beneficio è stato arrecato alla viabilità del comune dopo la riallocazione della rotonda. Basta vivere a Ischia per rendersi conto della realtà.

Ma veniamo alla “carcioffola”.

Secondo il comune, infatti, “La parte centrale riprende, infatti, il perimetro dell’isola rappresentata dal verde: il colore del tufo, pietra tipica da cui il nome “isola verde”. La parte esterna vuole, invece, raccontare il mare che bagna i sei comuni raffigurati dalle sei barche a vela”.

“Realizzata dall’artigiano Nicola Riccio su un progetto architettonico dello studio Civetti – Barile”, si legge ancora, la CARCIOFFOLA avrebbe ha un costo che supera i 35mila euro. La specializzazione dei progettisti e degli artigiani, ovviamente, si scopre in hotel, ville e altri luoghi privati. Magari approvati dalla Commissione edilizia del comune di Ischia. E il comune di Ischia per la progettazione di un elemento di arredo urbano così importante, si è limitato a sfogliare il portfolio di bagni, ville e altre realizzazioni. Ovviamente, la trasparenza è zero! Non sappiamo né quanto sia costata l’opera né quanto sia costato il progetto. Secondo qualche buon informato della maggioranza, come detto, il costo si aggira tra i 30 e i 35 mila euro. Non c’è nessun atto pubblico che, però, ne dia trasparenza e ufficialità. La stima, forse, è anche al ribasso.

Nel frattempo, però, il sindaco si è dovuto nascondere dietro le esigenze legate all’emergenza covid per scegliere una inaugurazione in tono minore. “Sarà una cerimonia semplice e nel rispetto delle normative anti contagio” sono le sue parole che, però, nascondono un’altra verità: l’opera non piace ai membri della maggioranza. L’ennesima forzatura di seguire la linea dettata da Paolo Ferrandino (era in piazza a prendere le misure con la rullina prima dell’installazione della carcioffola) non è passata in maggioranza. O meglio, è stata ingoiata come tutte le altre ed è stata registrata per i momenti caldi, quando Enzo si troverà al redde rationem con i suoi consiglieri.

La scelta di ignorare Giovanni De Angelis e Giuseppe Maraniello, infatti, oggi pesa come un macigno quando i consiglieri si trovano a scorrere le loro bacheche social e si rendono conto che contro certe scelte da “facce rosse” la frase “fa tutto il sindaco” non ha più effetto.

Da “bidet pubblico” al “obbrobrio” è un festival di critiche. Certo, poi ci sono anche quelli che devono suonare fino a notte fonde e quindi dicono che la “piazza piace”, ma questo è un’altra storia.

LA STORIA, BREVE, DI PIAZZA DEGLI EROI

E così, in attesa dell’inaugurazione ufficiale della Piazza è il caso di fare due conti.

La nuova Piazza degli Eroi è stata progettata quando Paolo Ferrandino non metteva piede nell’ufficio tecnico e doveva correre alla Querce per chiedere qualche briciola. Si parte con il progetto e l’ente di Via Iasolino riceve un finanziamento regionale di euro 1.646.519.66 euro. Si svolge la gara per l’affidamento e il gruppo di Donato Di Palo vince su tutte le ditte partecipanti tra queste la Santoro e un’altra ditta edile di Barano.

Con un cavillo, superabile, Paolo ed Enzo Ferrandino forzano la mano e “costringono” Antonio Bernasconi ad annullare l’affidamento a Di Palo e l’ente a perdere il finanziamento.

Da questa azione, l’ente dovrà risarcire Di Palo di 53mila euro senza aver svolto un solo giorno di lavoro e pagare quasi 28mila euro di spese legali.

Passano i tempi e il comune, senza finanziamento, decide di ammodernare Piazza degli Eroi e, dopo aver stipulato un mutuo, affida alla Ditta Santoro i lavori per l’importo di 313.200,90 euro.

I lavori iniziano e si crea necessaria una prima variante in corso d’opera del valore di 99.000 mila euro.

Per il completamento del lotto successivo, con un affidamento diretto e una trattativa privata a cui vengono invitate 3 ditte ma cui partecipata solo la ditta Santoro vengono lavori per ulteriori 150 mila euro.

Nel frattempo per la questione Eni (il cui esproprio manca ancora del vincolo preordinato) e dello spazio tra Via Variopinto e Piazza degli Eroi, il comune accende un ulteriore mutuo di 303 mila euro con Cassa Depositi e Prestiti.

Piazza degli Eroi, che vedrà la luce mercoledì 2 settembre e della quale già abbiamo provato, sulla nostra pelle, tutta la sua cattiva fattura, è costata agli ischitani tra soldi persi e soldi spesi la bellezza di 2.592.720,56 euro!