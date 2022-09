L’incidenza della revisione sulla produttività  delle macchine utensili

La manutenzione dei singoli macchinari è uno degli interventi indispensabili per il regolare funzionamento dell’intero impianto aziendale e per la realizzazione di una produzione correttamente serializzata.



In particolare, rileva la gestione di componenti essenziali per la funzionalità delle macchine, come mandrini ed elettromandrini, che vanno periodicamente revisionati con modalità di intervento professionali.



Perché revisionare regolarmente i componenti dei macchinari

Per ovviare alla naturale usura di qualsiasi macchina utensile, l’unico sistema utile è quello di prendersi cura della sua efficienza, sottoponendone ogni parte a una periodica manutenzione attentamente pianificata.



Ma non solo: nell’ambito di una corretta gestione d’impresa, la programmazione degli interventi di revisione deve sempre accompagnarsi alla rapidità di esecuzione.

Effettuare una manutenzione sporadica e irregolare, infatti, non fa che aumentare il rischio di danneggiamento di parti essenziali, come i mandrini e gli elettromandrini, consentendo il verificarsi di danni talmente seri da costringere alla sostituzione dell’intera macchina.



Entrambi questi componenti, infatti, garantiscono la corretta produttività della macchina utensile, perché hanno il compito di tenere fermo ogni pezzo in lavorazione e, nel caso specifico degli elettromandrini, mettono l’utensile in rotazione generando il moto di lavoro.

Essendo organi di estrema precisione, mandrini ed elettromandrini necessitano di un monitoraggio costante che controlli i loro parametri vitali.



Per evitare di compromettere la regolare efficienza dell’impianto, è fondamentale affidare il lavoro di revisione mandrini ed elettromandrini a un’azienda specializzata nella manutenzione di macchine utensili, come R.A.M. Service che, se necessario, sia anche in grado di effettuare la sostituzione (retrofitting) dei componenti obsoleti.



Attraverso l’intervento di retrofit meccanico, per esempio, la macchina viene riqualificata e aggiornata: l’inserimento di dettagli strutturali nuovi e di livello tecnologicamente più avanzato rispetto a quello di partenza, permetteranno di aumentare l’efficienza e l’aspettativa di durata dell’intero impianto aziendale.

Come si svolge l’attività di revisione e manutenzione dei macchinari aziendali

Il complesso delle operazioni volte a effettuare la manutenzione delle macchine utensili incide in maniera importante non soltanto sulla funzionalità e produttività dell’impianto, ma anche sulla sua affidabilità, mettendolo in regola con le disposizioni dettate dalle leggi in tema di sicurezza sul lavoro, come l’art. 15 del D.Lgs. 81/08, che indica come obbligatoria la manutenzione regolare delle apparecchiature aziendali.



Dal punto di vista della funzionalità, pianificare la revisione regolare di mandrini ed elettromandrini permette di mantenere in efficienza anche tutte le altre parti del macchinario, evitando soste di operatività in caso di guasti e annullando i costi di eventuali sostituzioni.



Il protocollo di revisione (da applicare preferibilmente almeno una volta l’anno), si svolge secondo un iter finalizzato a evitare che il singolo componente registri una rottura improvvisa, compromettendo o addirittura bloccando la produttività della macchina.



Nel caso in cui l’avaria si sia già verificata, invece, si procederà all’immediato smontaggio del pezzo danneggiato, alla sua riparazione o alla sua sostituzione, permettendo il ripristino delle condizioni di operatività del macchinario.



Le conseguenze di una mancata o inesatta revisione di mandrini ed elettromandrini possono essere molto serie e comprendono, tra le altre eventualità:

la rottura del macchinario;

il rischio di usura accelerata dei componenti;

la realizzazione di prodotti sbagliati, a causa delle eccessive vibrazioni dell’elettromandrino.

La manutenzione dei macchinari, un sistema operativo complesso

I vari processi organizzativi mirati alla revisione dei componenti di una macchina utensile generano dinamiche diverse per ogni singolo tipo di intervento.



Nella moderna strategia di mercato, l’intenzione primaria della regolare manutenzione è rappresentata dall’esigenza di ottimizzare l’efficienza degli impianti per renderli il più possibile produttivi: se le macchine utensili funzionano senza intoppi, questa esigenza viene realizzata e si riducono i costi derivanti dai fermi produttivi dovuti ai guasti. Senza entrare nel merito della questione legata alla sicurezza sul lavoro.



I tecnici qualificati che operano per conto di R.A.M. Service, eseguono gli interventi di revisione di mandrini ed elettromandrini (oltre che di tutti gli altri componenti elettronici e meccanici), secondo criteri che utilizzano strumenti di diagnostica tecnologicamente avanzati, applicando metodiche nuove e sempre aggiornate e garantendo affidabilità e sicurezza del macchinario revisionato.



Ogni intervento è sempre accompagnato dal report dettagliato della manutenzione effettuata e seguito dalle opportune verifiche funzionali e di sicurezza.



L’azienda R.A.M. Service offre anche una serie di ‘pacchetti di controlli’ dedicati alla manutenzione dei mandrini e degli elettromandrini che include interventi di tipo mirato: dai cicli periodici di manutenzione pianificata, agli interventi immediati, in caso di urgenza alta, che eliminano il blocco della macchina, riparando o sostituendo il pezzo danneggiato in tempi rapidi, grazie anche all’ampia disponibilità di magazzino di componenti di ogni marca.