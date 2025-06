L’incarico per la vasca di colmata è inutile, ma a Casamicciola se ne accorgono dopo….

“Scivolone” del Comune di Casamicciola nell’iter per la realizzazione dell’importantissimo intervento sul lungomare denominato “Realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato Pio Monte Della Misericordia con relativi adeguamenti urbanistici”, di cui è stato avviato il primo lotto.

Lo scorso anno, infatti, era stato conferito un incarico inutile, ma l’ufficio competente se ne è accorto solo ora, su comunicazione dello stesso tecnico incaricato, peraltro. E dunque la responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino ha provveduto alla revoca.

L’intervento, approvato e finanziato dal Commissario Legnini per l’importo complessivo di 5.966.091,93 di euro, rappresenta una delle opere post alluvione più significative da avviare sul territorio casamicciolese.

Lo scorso anno il Comune si era attivato per avviare i lavori del primo lotto, consistente nella «collocazione dei terreni all’interno delle palancolate in funzione della definitiva collocazione prevista dal progetto generale». E ad aprile era stato sottoscritto verbale lavori di somma urgenza tra l’allora responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso, il direttore dei lavori arch. Aniello Ascanio, e la ditta incaricata “C.E.M. S.p.A.”, «che si sono recati presso la località Pio Monte della Misericordia ed hanno definito le opere da eseguire in somma urgenza».

L’ordinanza sindacale di giugno disponeva poi la realizzazione con effetto immediato delle opere «il tutto al fine di scongiurare ulteriori futuri analoghi eventi che possano minacciare la pubblica e privata incolumità, nonché la sicurezza urbana, causati principalmente, da un lato dalla presenza negli alvei dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all’evento calamitoso del 26.11.2022 ancora esistenti negli stessi, dall’altro lato, dal verificarsi di mareggiate che possano inficiare la realizzazione delle opere».

Nell’ambito delle attività necessarie alla realizzazione, con determina dirigenziale del 29 maggio 2024 era stato appunto conferito all’arch. Alessandro Telese l’incarico di collaudatore statico per l’importo complessivo di 5.692,38 euro.

Ebbene, dopo oltre un anno, il 10 giugno, lo stesso architetto incaricato ha informato il Comune di Casamicciola Terme che «considerati i colloqui intercorsi con la Direzione Lavori e l’Ufficio Tecnico dai quali è emerso che tra le lavorazioni non sono presenti opere strutturali e pertanto non vi è la necessità di collaudo statico, dichiara la propria disponibilità a rinunciare all’incarico, per il quale nulla è dovuto».

La Rubino ha preso atto delle dimissioni, o meglio della rinuncia, e ha proceduto alla revoca di quell’incarico inutile, provvedendo anche a disimpegnare la somma in precedenza impegnata.

Come mai l’esperto ing. Grasso, che rimane rup dell’intervento, non si era reso conto da subito della inutilità del collaudo statico?