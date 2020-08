L’incanto delle stelle di Ischia nelle foto di Antonio Spinelli

Sono meravigliose le foto condivise da Antonio Spinelli e che ritraggono la via Lattea e le costellazioni che sovrastano i Maronti e non solo

“Lo ammetto – scrive -, ci sono volute molte ore tra gli scatti e la post produzione (sì, perchè senza photoshop è impossibile elaborare tali immagini), ma ecco lo spettacolo della Via Lattea vista dalla spiaggia dei Maronti, zona fumarole.

L’inquinamento luminoso fa storcere il naso, ma purtroppo non possiamo farci nulla, salvo spegnere ogni lampione in strada, cosa che dubito faranno mai.

Queste foto del nucleo galattico sono l’unione di ben 70 immagini (light, dark, flat, bias) e mostra ciò che riusciamo a stento a vedere nelle notti più limpide tramite i nostri occhi.

Per i più esperti: 25 stack di lights a 25 sec, iso 1000, 14mm, f2.8 su Nikon D7500, seguono poi dark, flat e bias.

Per il mare e la costa: 1 foto a 5 sec, ISO 500, f2.8, 14mm.

Per la foto della singola via Lattea: Nikon 50mm f1.8 (infatti sapete che si nota sempre un pò di aberrazione con questo tipo di ottica) 8 sec, ISO 1000.

Per la foto del golfo: Samyang 14mm f2.8, HDR con Braketing, 25 sec, ISO 100, l’effetto fantasma sulla Luna è voluto.”