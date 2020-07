Lina, scendi dalla Colombaia. Contro la strumentalizzazione estiva di villa Visconti

Il dibattito si anima su tavoli che non hanno nulla a che vedere con la villa di Zaro e la sua gestione. La strumentalizzazione politica di De Luca, dei suoi candidati locali e di qualche VIP non fa altro che alimentare un inutile chiacchiericcio. Ma non potendo sbraitare sul Covid, al governatore serve un argomento per farsi vedere impegnato sulla dinamiche locali. Peccato che abbiamo sanità allo sbando, trasporti nel caos, turismo alla viene tenne: tre deleghe regionali in cui, purtroppo, De Luca risulta essere assente. Da sempre!

Gaetano Di Meglio | Nell’epica “Caro il mio Francesco” Ligabue canta “Il topo canta solo di quanto lui sia puro e poi dà via la madre per stare sul giornale ed é talmente puro che ti lancia merda soltanto per un titolo più largo”. Una frase che, caro Luchino Visconti, è quella che al meglio racconta la vicenda che avvolge la tua, assurda, e folle dimora ischitana.

Ma lasciamo il taglio della lettera e torniamo in quella della VERA e necessaria narrazione di cui ha bisogno la Colombaia, la villa ischitana di Luchino Visconti che oggi è diventato un storia di passaggio (nel senso letterale) da 200 mila euro. Una vicenda che ha visto nel 2018 calare il sipario su 780 mila euro di debiti.

Ma siamo in campagna elettorale e siamo in estate. Il Covid, l’assenza di notizie e la polarizzazione che imperversa sui media sembra volerci tutti assuefatti alla demagogia, alla strumentalizzazione e alla facile cronaca di chi non consoce nulla.

E così, come canta Ligabue, escono i topi. Topi candidati locali che pensano di vendersi come buoni o nuovi. Peccato che lo possono fare solo con quelli che, o banchettano con loro o che non li conoscono. La Colombaia, un guaio e un disastro (con picchi di positività) ereditato dai foriani dalla politica spendacciona di Franco Iacono, oggi è un argomento perché il figlio, Vito, ha bisogno di qualche argomento per andare sui giornali o in tv in campagna elettorale. Roba decisa nei corridoi della Regione dove la grande sorella prende accordi con il presidente. Poca roba, piccolezze che possono impressionare solo chi ha interessi diversi da quelli che fanno al storia dei nostri territori.

La grande attenzione che serpeggia attorno alla Villa è una grande fake news politica. Un semplice argomento da campagna elettorale o da chiacchiera sotto l’ombrellone che è un po’ il patetee dei poveri di questa estate 2020.

Lina Sastri che, guarda caso, si ricorda di essere cittadina onoraria di Serrara Fontana e Vincenzo De Luca che promette interventi. Ma questi due da dove escono? Da quale anfratto del bosco di Zaro sono sbucati?

Scuola di qua, intervento regionale di là, ci sembra di vivere in una realtà parallela assurda.

Sarà il caldo dell’estate e l’oppressione della mascherina? Mistero.

Per l’ennesima volta, proviamo a fare il punto della situazione .

La Villa, di proprietà del Comune di Forio è stata gestita per tanti anni dalla Fondazione La Colombaia. Una fondazione con numerosi soci che, piano piano, hanno fatto le valigie e sono andati via. L’ultima a sbattere la “porta” dell’ingresso di Zaro è stata la Regione Campania che nel 2018, dopo la nomina di due commissari e dopo aver preso atto dei 780mila euro di debiti esistenti, ha deciso per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione. La fondazione viene sciolta e il bene rientra nel pieno possesso del comune di Forio (Nell’edizione di domani vi raccontiamo il percorso che ha portato allo stallo attuale) che decide prima di affidarla a titolo gratuito per due anni e poi a titolo oneroso con una gara che non si è mai fatta per 20 anni.

Annullata la manifestazione d’interesse per il comodato gratuito, il Comune di Forio decide di dover bandire un gara a titolo oneroso. Cambia tutto: addio al comodato gratuito e via all’asta a chi offre di pià e non più per 2 anni bensì per 20.

Un cambio di strategia, come già detto, che si è fermato negli uffici del municipio di Francesco Del Deo.

Davanti a tutto questo, ovviamente, è stucchevole sia la dichiarazione di Vincenzo De Luca (“Ci stiamo ragionando da molti mesi, prima però serve una ristrutturazione e una messa in ordine dell’immobile. Quello che è certo che ci sarà un intervento della Regione Campania con la nuova programmazione europea) perché De Luca con la Colombaia non ha nulla a che vedere. Il comune di Forio ha altre mire. Sia la dichiarazione della signora Sastri (forse sollecitata da Vito e Franco per racimolare qualche voto tra Serrara e Forio) di voler “costituire una scuola di cinema e teatro”. Non ci risulta che la Signora Sastri abbia partecipato alla Manifestazione di Interesse ne che abbia una cordata che sia in attesa di partecipare alla gara per la gestione della villa per i prossimi 20 anni.

“Parlare a schiovere” potrebbe essere il film da girare nel bosco di Zaro in questa estate 2020.

Ma, in realtà, oggi la Villa che fu di Visconti cos’è? E’ un semplice passaggio verso il Mezzatorre.

La leggenda narra che con l’arrivo della nuova gestione dell’Hotel vicino alla villa, sia nata una lotta con l’altro Duca della zona. Non Visconti, quello con il parco termale. Una lotta e un contenzioso legale combattuto in anni e anni di udienze al TAR che ha visto contrapposti le parti in causa: comune, proprietà dell’hotel e proprietà del parco termale.

DA questo litigio a tre, stando alla leggenda del bosco di Zaro, sembra che per chiudere in bonis la vicenda dei passaggi e delle strade il titolare delle strade sembra abbia chiesto 200mila euro per le spese sostenute in anni e anni di causa.

E così, ragionando intorno alla cifra dei 200 mila euro a qualcuno è venuto in mente di sospendere la manifestazione di interesse che affidava gratuitamente la villa per due anni e di bandire una gara per la gestione delle villa. In pratica, la morale della leggenda è semplice: non dare 200 mila euro al vicino e dalli comune così ti prendi la villa e fai passare chi deve passare.

Prima che mi dimentichi, la foto a corredo di questo articolo ritrae un gruppo di “ospiti” che, dopo aver parcheggiato i propri scooter, transita attraverso la Villa diretti verso un hotel nelle vicinanze.

Se proprio bisogna dire qualcosa in merito alla Colombaia, beh, allora, smettetela con la campagna elettorale regionale e chiedete a Francesco Del Deo cosa ha deciso di fare. Perché, vi piaccia o no, ad oggi, la “Villa” è Papa. E i cardinali devono stare al loro posto.