L’imprenditore ischitano nel disastro del “La Schiana”

Gianni Vuoso | Circa una ventina di giorni fa, un imprenditore ischitano viene ricoverato al Rizzoli per problemi gastrici. Al nosocomio lacchese, viste le carenze, le criticità e le difficoltà di gestire anche la sala operatoria, si decide di trasferire il paziente a La Schiana di Pozzuoli. Qui, il nostro concittadino subisce un intervento e resta in degenza per almeno una settimana. Messo in uscita, avrebbe dovuto imbarcarsi per Ischia, dove avrebbe dovuto affrontare la quarantena, ma per difficoltà logistiche, preferisce ricorrere all’abitazione di una sua parente a Napoli. E qui è ospitato da almeno dieci giorni, in attesa di far ritorno sull’isola.

Domenica scorsa, il colpo di scena.

Riceve una telefonata dall’Ospedale puteolano. Vogliono conoscere le sue condizioni di salute.

Al paziente si illuminano gli occhi, davvero felice di scoprire che c’è un’organizzazione ospedaliera precisa, tanto che addirittura segue i pazienti fino a completa guarigione.

Risponde di godere buona salute, soprattutto dopo l’intervento subito e ringrazia per l’interessamento, ma dall’altro capo del telefono arriva ben presto la doccia fredda.

“Ci fa piacere che lei stia bene- rispondono- ma vogliamo informarla che il reparto in cui è stato ricoverato è completamente infettato e il paziente che era accanto al suo letto, è perfino morto di coronavirus. Pertanto, deve sottoporsi immediatamente ad un tampone e verremo noi a farglielo a domicilio”.

Da domenica il paziente è ancora in attesa del tampone.

Intanto i dubbi e la paura assalgono non solo la persona interessata, ma anche la famiglia che lo ospita, dove è presente anche una bambina di appena un anno.

La prima reazione è stata quella di passare subito alla denuncia per una gravissima omissione che mette a rischio tante altre persone.

Noi cogliamo l’occasione per ricordare che fatti come questi (che non è certamente l’unico) dimostrano il fallimento più vergognoso della sanità in Italia e in Campania, devastata da ben noti progetti di privatizzazione; dimostrano l’incapacità della nostra Asl Na 2 Nord di garantire un’organizzazione più seria e concreta.

Le critiche mosse proprie da questo giornale, ai responsabili dell’Asl 2 Nord non sono poi una presa di posizione preconcetta, ma fotografano una situazione insostenibile. Semmai, sono inaccettabili proprio quei discorsi, a volte anche squallidamente minacciosi, che tanti capi e capetti hanno il coraggio di fare per cercare di rattoppare le falle.