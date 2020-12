L’importanza di avere in casa una zanzariera plissettata

Al giorno d’oggi le zanzariere rappresentano senza dubbio un elemento indispensabile all’interno di un’abitazione. La loro funzione infatti è necessaria non solo per proteggere la casa da eventuali agenti atmosferici (come ad esempio pioggia, grandine o neve) ma anche per evitare l’introduzione di polvere, sporco o insetti. Negli ultimi tempi in commercio si sono sviluppati diversi tipi di zanzariera caratterizzati da funzionalità, modelli e materiali differenti. Chi ha bisogno di zanzariere plissettate, scegliendo Sharknet, può optare per una delle tipologie più richieste che non occupano spazio e si adattano anche agli appartamenti più piccoli.

Zanzariere plissettate: quali sono le caratteristiche

Le zanzariere plissettate sono dei particolari tipi di zanzariere che si distinguono da quelle tradizionali. A differenza di queste ultime infatti esse sono dotate di una rete realizzata mediante una sequenza di pieghe di diverse dimensioni: tale risultato viene ottenuto mediante la lavorazione meccanica di alcuni dispositivi particolari che vengono chiamati comunemente macchine plissettatrici. La lavorazione delle zanzariere plissettate avviene a temperature molto alte e ciò permette di ottenere un prodotto di qualità elevata e senza dubbio resistente. Generalmente il materiale maggiormente adoperato per queste zanzariere è il poliestere: quest’ultimo è più solido e robusto rispetto alla plastica oppure al polietilene ed è in grado di resistere efficacemente anche se esposto direttamente ai raggi del sole. Proprio per tale ragione il poliestere è il materiale ideale per la creazione delle zanzariere plissettate.

Come funzionano le zanzariere plissettate

Il funzionamento delle zanzariere plissettate è piuttosto particolare: è proprio quest’ultimo infatti che rende il plissè decisamente adatto per questa tipologia di zanzariera. Quando essa resta chiusa infatti la rete è piuttosto tesa (allo stesso modo delle zanzariere tradizionali) mentre quando è aperta assume la sua forma plissettata raccogliendosi su se stessa come una fisarmonica. In questo modo la zanzariera può essere piuttosto vantaggiosa perché non occupa molto spazio in casa, è quasi invisibile, non ingombrante e può essere utilizzata anche nelle abitazioni più piccole. Proprio per quest ragione la zanzariera plissetta spesso viene sceltaal posto di quelle comuni. Inoltre tale tipologia di prodotto non ha bisogno del meccanismo a molla oppure di un cassone per la raccolta.

Quali sono i principali vantaggi nell’utilizzo di una zanzariera plissettata

Scegliere una zanzariera plissettata apporta sicuramente tantissimi vantaggi, primo fra tutti la qualità. Queste zanzariere infatti sono realizzate con materiali di altissima qualità che resistono a intemperie, a danneggiamenti e a urti e che sono progettati per durare a lungo nel tempo. Un altro vantaggio di queste zanzariere è sicuramente il poco spazio che occupano in casa. Il sistema a fisarmonica che fa in modo che la zanzariera si avvolga su se stessa quando è aperta, consente di utilizzarla in tutte le case, anche in quelle dove non c’è molto spazio a disposizione perché non ingombrano diventano quasi invisibili. Grazie ai materiali con cui sono realizzate e alla particolare tecnica di lavorazione impiegata, queste zanzariere sono in grado di resistere in modo efficace anche all’esposizione diretta dei raggi solari. Puntare sull’utilizzo di una zanzariera plissettata a casa o in ufficio è la soluzione ideale per chi vuole avere un prodotto ottimale e funzionale. Essa infatti tiene lontani insetti, polvere e sporco in maniera sicuramente più efficace rispetto alle zanzariere tradizionali. Inoltre questo prodotto non ha bisogno di una manutenzione particolare e si danneggiano piuttosto raramente. Anche la pulizia è molto semplice e veloce: tutto quello che bisogna fare è pulire delicatamente la zanzariera di tanto in tanto o quando si ritiene necessario. È bene tenere a mente però che questa particolare tipologia di zanzariera ha un costo decisamente più alto rispetto a quella tradizionale dal momento che anche la sua qualità è più elevata.