L’importanza dello sport per i bambini

Lo sport determina il potenziamento fisico e mentale dei bambini. Inoltre grazie allo sporti i bambini fanno nuove amicizie, si divertono, imparano a essere parte di una squadra, imparano a giocare in modo leale, migliorano l’autostima, ecc. Molti genitori incoraggiano i bambini a praticare sport per aiutarli a sentirsi apprezzati, anche se non sempre è così perché ogni bambino è diverso e può ottenere migliori risultati praticando uno sport rispetto ad un altro. Quindi è molto importante trovare uno sport adatto al bambino e allo stesso tempo essere pazienti nella ricerca degli sport. Tutto il tempo dedicato a questa attività sarà di sicuro tempo ben speso.

Quali sono i maggiori benefici dello sport per i bambini?

Di seguito un breve elenco, non esaustivo, dei numerosi benefici dello sport:

Rinforza il carattere e i principi morali dei bambini, attraverso il fair play e l’imitazione di modelli positivi di sportivi di successo.

Permette di creare nuove amicizie, le amicizie create sul campo dagli atleti professionisti rimangono intatte anche quando non praticano sport, e spesso durano tutta la vita.

Unione e non discriminazione, lo sport unisce persone da tutto il mondo, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, cultura o colore della pelle.

Stimola il lavoro in team, attitudine importantissima dentro e fuori dal campo sia per le future relazioni personali che in ambito lavorativo.

Approccio proattivo alle difficoltà, imparare dai fallimenti spesso può rivelarsi più importante che gioire dei successi.

Rispetto dell’autorità e delle regole, stimola il rispetto di compagni di squadra, avversari e delle persone in generale dentro e fuori dal campo.

Autostima, i bambini che praticano sport spesso ottengono risultati migliori a scuola e costruiscono più facilmente un’autostima positiva.

Salute fisica e mentale, lo sport allevia lo stress e aumenta le sensazioni di benessere fisico e mentale, oltre a combattere la delinquenza giovanile.

Altruismo, i bambini che praticano sport imparano lezioni di vita positive e sono più propensi a aiutare gli altri bambini bisognosi in qualsiasi momento.

E’ opportuno costringere i bambini a fare sport?

Oltre ai benefici sopra descritti, è importante capire che lo scopo dello sport non è quello di ottenere risultati e successi immediati, ma piuttosto per sviluppare le loro capacità fisiche e intellettuali. Costringere il bambino a praticare uno sport può creare un effetto contrario e di conseguenza fargli sviluppare un’avversione per lo sport in generale. L’approccio migliore è lasciare che tuo figlio si abitui prima allo sport, lo accetti e gli piaccia in modo che possa diventare parte della sua vita quotidiana . I risultati arriveranno in seguito con duro lavoro e disciplina. Non è mai un bene forzare un bambino, specialmente verso lo sport. La cosa migliore è cercare di creare delle nuove occasioni e opportunità di scoprire nuovi sport e contesti, per poi lasciare scoprire direttamente a lui,da solo, i valori dello sport.

I migliori sport per bambini a seconda dell’età

La prima cosa da fare è trovare luoghi giusti per praticare sport, ad esempio la scuola, un centro ricreativo o anche il cortile. Punto di partenza per scegliere uno sport per bambini sono sicuramente l’età, la maturità e le capacità del bambino. Sport per bambini dai 2 ai 5 anni Per i bambini piccoli prima dei 5 è meglio optare per sport non organizzati e privilegiare il gioco libero. Le migliori attività per bambini fino a 4 anni possono essere:

Salti, (settimana, sacchi, etc.).

Corda (Acchiapparello, Palla avvelenata o rincorrersi semplicemente).

Nuoto

Andare in triciclo o in bicicletta

Arrampicata al parchi giochi

Un’ottima idea è cogliere l’occasione di un regalo per regalare un accessorio utile per l’attività sportiva. In questo articolo correlato sono presenti molti spunti interessanti per stimolare l’attività sportiva grazie a un regalo per bambini di 5 anniSport per bambini dai 6 ai 9 anni Man mano che i bambini crescono, migliorano anche tutte le loro abilità e sono anche in grado di seguire meglio le indicazioni. Sport particolarmente adatti per questa fascia d’età possono essere:

Baseball.

Calcio.

Ginnastica.

Nuoto.

Tennis.

Ballo.

Pattinaggio.

Sport per bambini dai dai 10 ai 12 anni Dopo i 10 anni i bambini sono perfettamente in grado di comprendere e ricordare le strategie sportive, quindi sono perfettamente in grado di affrontare sport di abilità complessi, come calcio, basket, hockey e pallavolo. A questa età sviluppano velocemente la base di tecnica e i movimenti, sono pronti per essere allenati da professionisti e far parte di una vera e propria squadra. Nel caso di sport di contatto è opportuno considerare se il tipo di sport e l’aggressività della competizione sono appropriate per il bambino. Gli sport di contatto sono ovviamente caratterizzati da un maggiore rischio di lesioni.