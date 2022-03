L’importanza della pubblicità native spiegata da Giovannipio Gravina

Il digital advertising si sta evolvendo in molti modi. Di questa evoluzione è fondamentale che si rendano conto tutti coloro che si occupano di pubblicità, perché ci sono dei fattori che attualmente possono fare la differenza. Tra questi elementi da considerare c’è quello della pubblicità nativa, di cui ci parla Giovannipio Gravina, CEO di Publicom. Ma di che cosa si tratta esattamente? Se ne parla ormai da molto tempo ed è chiaro che bisogna essere consapevoli di che cosa si intende per pubblicità nativa, in modo da poterla sfruttare sempre di più nelle strategie online. La pubblicità nativa, secondo Gravina, è intesa come la pubblicità che si adatta al contenuto dei siti. Un adattamento molto importante, che non è soltanto di facciata, ma che fa in modo che i contenuti pubblicitari diventino parte integrante dei contenuti editoriali. Tutto questo può essere davvero fondamentale per riuscire a costruire delle strategie di promozione pubblicitaria che si dimostrino particolarmente efficaci.

Che cos’è l’offerta native e perché è importante

Giovannipio Gravina ci spiega che i contenuti native si rivelano estremamente importanti, perché si caratterizzano come una parte organica del flusso editoriale. È come se l’utente in fin dei conti non avesse la percezione di visualizzare dei contenuti che si collocano al di fuori di ciò che cerca in un dato spazio web.

Spesso questi contenuti nativi sono associati a contenuti testuali, con lo scopo di rendere più esattamente una comunicazione rafforzata. Il loro valore è alto, perché la pubblicità nativa può raggiungere il target desiderato con un maggiore livello di coinvolgimento.

Non potrebbe che essere così, visto che, a seconda della disponibilità degli editori del mercato, con le campagne native è possibile proporre agli utenti anche contenuti display e video. Il dibattito è molto fervido ed è davvero fondamentale discutere su come i contenuti pubblicitari possano essere più vicini al consumatore.

La pianificazione delle campagne di advertising deve tenere conto di tutto ciò, in modo da diminuire quell’effetto di rottura che spesso si determina per la possibilità di un utente di fruire dei contenuti organici. Attraverso la pubblicità nativa, applicando le giuste metodologie, è possibile definire anche dei filtri di geolocalizzazione e di frequenza, senza comunque trascurare la qualità delle campagne pubblicitarie.

Allo stesso tempo si cura molto la flessibilità dal punto di vista creativo, in modo da fornire contenuti importanti sia su desktop che nella fruizione da parte dei dispositivi mobili.

L’esperienza di Giovannipio Gravina

Giovannipio Gravina è CEO di Publicom, agenzia milanese che è stata fondata nel 2012. Gravina si basa su un’esperienza fatta di uno speciale periodo di formazione. Infatti, dopo aver conseguito la laurea nel 2010 al Politecnico di Milano in Ingegneria delle Telecomunicazioni, nel 2016 Gravina ha seguito dei corsi di perfezionamento a Londra e ha conseguito certificazioni Google in vari settori.

La sua web agency fin dall’inizio si è orientata nell’ambito delle IT e poi si è avvicinata sempre di più al settore dell’advertising. Nel 2017 Gravina ha avuto modo di consolidare la sua partnership con alcune aziende. Tra queste possiamo ricordare ITSimplycom, una società che si occupa di progetti ad alto valore innovativo, e Relive Communication, un’agenzia a forte vocazione digitale.

L’offerta di Publicom è tra le più interessanti del momento, anche perché si basa sull’ascolto attento delle esigenze dell’utente e del suo business. Publicom si occupa di pubblicità, di siti web, di siti e-commerce, di siti corporate e, grazie al coordinamento di 20 collaboratori in diversi Paesi del mondo, fa valere le competenze di marketing e media planning.

Altri punti di forza sono costituiti dalla SEO, dal social media marketing, dal display ADV e dal performance ADV.