L’impegno di CBM Italia Onlus in Bolivia nella lotta alle patologie visive dell’infanzia

La Bolivia è uno stato del Sud America dove la situazione politica e sociale è tesa come dimostrano scioperi, manifestazioni e disordini, che possono verificarsi da un momento all’altro. A farne le spese sono i suoi abitanti, che presentano uno degli indici di povertà più alto dell’intero continente latinoamericano con situazioni di disagio particolarmente gravose per i bambini, la maggior parte dei quali fa fatica ad andare a scuola regolarmente.

CBM Italia Onlus è un’ organizzazione impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità evitabile e in Bolivia è presente con attività a sostegno di bambine e bambini con disabilità, per i quali lavora nell’ottica di promuovere una società inclusiva in cui possano anch’essi esprimere a pieno il loro potenziale. CBM Italia è nata a Milano nel 2001 ed è attiva, oltre che in America Latina, Asia,Africa e Italia. Le persone che hanno beneficiato dei suoi progetti nel 2020 sono oltre oltre 1 milione e si trovano in 14 Paesi. Il progetto di CBM Italia Onlus in Bolivia, contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo della sua campagna Break the Cycle. Vediamo di cosa si tratta.

Il progetto in Bolivia di CBM Italia Onlus

CBM Italia Onlus ha lanciato la campagna Break the Cycle per realizzare l’obiettivo di spezzare il ciclo che lega povertà e disabilità, due fattori strettamente interconnessi nei Paesi in via di Sviluppo dove per chi ha una disabilità è difficile uscire dalla povertà e a sua volta chi vive in povertà ha maggiori probabilità di avere una disabilità. L’iniziativa coinvolge 12 Paesi di Africa, Asia e America Latina per un totale di 26 progetti.

Il progetto “Strategie di inclusione nei servizi socio-sanitari e scolastici. Modelli operativi per Accompagnare il Bambino con Disabilità in Bolivia (SI-AD)”, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e sviluppato in sinergia con la ONG Fondazione Don Carlo Gnocchi, organizzazione capofila del progetto, l’organizzazione Volontariato Internazionale allo Sviluppo (VIS) e le controparti locali come FUNDASIL attraverso l’applicazione della strategia di Riabilitazione su Base Comunitaria-RBCpromossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il territorio interessato è quello del Dipartimento di Cochabamba, uno dei più carenti dal punto di vista dei servizi educativi in Bolivia, come testimonia l’altissimo numero di bambini che non va a scuola, con un tasso del 38% per quanto riguarda i bambini con disabilità tra i 6 e gli 11 anni. Inoltre, le persone con disabilità hanno difficoltà maggiori ad accedere ai servizi sanitari, ancora di più da quando è in corso l’emergenza Covid-19.

CBM è attiva con interventi e ausili rispetto alla prevenzione e cura delle patologie della vista, promuovendo allo stesso tempo nelle comunità locali attività di sensibilizzazione. Nello specifico:

Screening visivi nelle scuole . Si tratta di interventi che consentono di individuare i problemi visivi nei bambini i quali in caso di bisogno vengono reindirizzati a una visita specialistica oftalmologica che permette di individuare i trattamenti più adeguati sia in caso di errori refrattivi sia per problematiche di ipovisione.

. Si tratta di interventi che consentono di individuare i problemi visivi nei bambini i quali in caso di bisogno vengono reindirizzati a una visita specialistica oftalmologica che permette di individuare i trattamenti più adeguati sia in caso di errori refrattivi sia per problematiche di ipovisione. Formazione di operatori sanitari specializzati nelle patologie oftalmiche .

. Formazione degli insegnanti sui temi dell’inclusione . I docenti sono resi autonomi nell’effettuare uno screening visivo con i propri alunni, svolgendo così attività di monitoraggio e prevenzione.

. I docenti sono resi autonomi nell’effettuare uno screening visivo con i propri alunni, svolgendo così attività di monitoraggio e prevenzione. Eventi di sensibilizzazione nelle comunità per le persone che hanno partecipato agli screening e le loro famiglie. Un’azione continua viene effettuata anche attraverso i social network, per avere una portata maggiore dal punto di vista del coinvolgimento della popolazione locale rispetto alle patologie visive.

Gli interventi messi in campo da CBM non si sono fermati con l’emergenza COVID-19, che ha portato l’organizzazione umanitaria a svolgere le sue attività nel rispetto delle norme igienico sanitarie di sicurezza e prevenzione.

La storia del piccolo Elvis

Elvis è un bambino molto socievole, ha 9 anni e vive a Pucarita nel Dipartimento di Cochabamba insieme ai genitori insegnanti, sua madre è maestra nella sua stessa scuola, e ai fratelli maggiori, entrambi studenti.

Alla nascita gli è stata diagnosticata una cataratta congenita e a un anno di età è stato operato all’occhio destro a cui dopo due anni è stata applicata una lente oculare. Nessuno gli ha detto delle cure riabilitative che avrebbe dovuto ricevere, limitandosi a consigliare di bendare l’occhio. Elvis andava a scuola e si sentiva impacciato, non vedendo bene aveva difficoltà ad apprendere, ma silenziosamente andava avanti.

La sua problematica è stata identificata durante le attività di screening promosse da CBM che hanno permesso l’intervento di cure oftalmiche riabilitative grazie alle quali la vista di Elvis è sensibilmente migliorata. Insieme a lui è stata coinvolta la sua famiglia, che è stata messa nelle condizioni di supportarlo. Oggi Elvis non solo vede meglio ma riesce a frequentare la scuola in maniera più proficua e in totale autonomia. Sentendosi anche più sicuro di sé e riuscendo a tollerare situazioni che prima gli causavano malessere.