Limitare gli spostamenti, c’è l’ordinanza dei sindaci dell’isola

E’ stata pubblicata l’ordinanza dei sindaci che limita gli spostamenti su tutto il territorio isolano fino alla fine dell’allerta meteo

ORDINANZA N. DEL 26/11/2022 I SINDACI

Visti gli eventi meteorologici in corso sul territorio dell’isola di Ischia e gli smottamenti registrati in più località isolane;

il bollettino meteo della Protezione Civile Campania con l’indicazione dell’allerta meteo di colore “arancione”;

Ritenuto necessario e urgente provvedere

Visto il D.Lgs 267/2000;

ORDINANO

di evitare al massimo gli spostamenti da e per il proprio domicilio o luogo di lavoro al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e per evitare di intralciare le operazioni di soccorso in atto, per la giornata di oggi 26/11/2022 e comunque fino al termine dell’allerta meteo in corso