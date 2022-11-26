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Limitare gli spostamenti, c’è l’ordinanza dei sindaci dell’isola

Redazione Web
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E’ stata pubblicata l’ordinanza dei sindaci che limita gli spostamenti su tutto il territorio isolano fino alla fine dell’allerta meteo

ORDINANZA N. DEL 26/11/2022 I SINDACI
Visti gli eventi meteorologici in corso sul territorio dell’isola di Ischia e gli smottamenti registrati in più località isolane;
il bollettino meteo della Protezione Civile Campania con l’indicazione dell’allerta meteo di colore “arancione”;
Ritenuto necessario e urgente provvedere
Visto il D.Lgs 267/2000;
ORDINANO
di evitare al massimo gli spostamenti da e per il proprio domicilio o luogo di lavoro al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e per evitare di intralciare le operazioni di soccorso in atto, per la giornata di oggi 26/11/2022 e comunque fino al termine dell’allerta meteo in corso

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