L’imbarcazione “LEA” domina il XXXV Trofeo Isola d’Ischia

Sabato 30 aprile 2022 si è svolta la XXXV edizione del “Trofeo Isola d’Ischia Salvatore Leonessa”. Il Trofeo Isola di Ischia è dedicato al Socio Fondatore “Salvatore Leonessa” scomparso nell’anno 1998, pioniere del turismo, amante del mare, imprenditore illuminato che ha contribuito allo sviluppo del turismo e della vela nell’isola di Ischia. La regata velica per imbarcazioni di altura è stata organizzata dallo Yacht Club Isola d’Ischia in collaborazione con la Lega Navale Italiana Napoli. La regata, valida quale 5° prova del 42° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli ha visto la vittoria del Trofeo S. Leonessa dell’imbarcazione “Lea” dell’armatore Massimiliano De Martino della Lega Navale Italiana che si è classificata prima anche al Trofeo Ammiraglio Proto, I classificato Overall in tempo compensato della categoria ORC Crociera-Regata e Gran Crociera ed anche della categoria ORC Crociera AD.

Nella categoria Gran Crociera A si è imposta la imbarcazione Vis Iovis di Gianmaria Di Pasquale della Lega Navale Italiana Sezione di Napoli. Pe quanto riguarda la categoria OR Gran Crociera B non essendo arrivato nessuno in tempo reale all’arrivo è stata premiata in tempo compensato al cancello la imbarcazione Vagamondo dell’armatrice Raffaella Borriello della Lega Navale Italiana, Sezione di Napoli. La premiazione si è tenuta sulla riva destra nel locale. La regata è stata molto impegnativa per le imbarcazioni che si sono dovute cimentare in momenti impegnativi ed in altri di stallo a causa della mancanza di vento favorevole alla navigazione.

La manifestazione ha visto la direzione del Comitato d Regata nelle persone del Presidente Rolli, e dei Giudici Donadono, Sorrenti e Corbi. Il Comitato Organizzatore è stato diretto dal Presidente dello Yaht Club Ischia, l’Avv. Emanuele Di Meglio. Lo Yacht Club ha regatato con la barca Delfina dell’armatore Giuseppe D’Ambra che ben si comportato.