Lieve scossa di terremoto ad Ischia. De Natale: “Magnitudo preliminare 1.7 (in realtà io calcolo almeno 2.1)”

Una lieve scossa di terremoti, Magnitudo 1,7 è stata registrata dai sismografi dell’INGV ad Ischia. L’evento si sarebbe verificato secondo una prima localizzazione in mare innanzi alla costa di Lacco Ameno(anche se non è definitiva) poco dopo l’INGV ha localizzato l’epicentro sul promontorio di Montevico. I dati registrati in fase preliminare sono in corso di rielaborazione. A darne notizia anche il Vulcanologo già direttore dell’osservatorio vesuviano Giuseppe De Natale:“Terremoto ad Ischia, alle 15:19 ora locale, magnitudo preliminare 1.7 (in realtà io calcolo almeno 2.1)“. De Natale conferma le rielaboraziiancora in corso: “Infatti… appena aggiornato a magnitudo 1.9. E’ stato localizzato a mare, appena di fronte alla costa tra Lacco Ameno e Casamicciola. Ora la localizzazione è stata aggiustata: praticamente sotto il S. Montano, a 2 km di profondità“.

I dati ufficiali dell’INGV

L’evento nei primi dati ufficiali viene cosi catalogato: Terremoto di magnitudo Md 1.7 del 16-04-2020 ore 15:19:30 (Italia) in zona: Ischia e costa Flegrea (Napoli). “Un terremoto di magnitudo Md 1.7 è avvenuto nella zona: Ischia e costa Flegrea (Napoli), il

16-04-2020 13:19:30 (UTC) 40 minuti, 27 secondi fa

16-04-2020 15:19:30 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.76, 13.89 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).“

Dati rivisti: Md 1,9 .Profondità 2,04 km.Coordinate latitudine Nord 40.7557 e Longitudine Est 13.8823

